Následně vypomáhal v takzvaném Hobéčku, v areálu Hobé baru v Pardubicích. A poté hlídal několik venkovních akcí, kde se hrál bigbeat.

K profesi vyhazovače ho přivedla náhoda. Začínal jako DJ, ale to ho moc nebavilo. Zpoza mixážního pultu se přesunul do prostoru před kluby. „Netuším, co mě k tomu přivedlo. Ale asi to bylo tím, že jsem se nejdřív postavil u dveří, začalo mě to bavit a byl to i jakýsi adrenalin,“ uvádí.

Nebezpečné chvíle ale zažil mnohokrát. Robert Michalcak, který na pardubických diskotékách dělal v 90. letech vyhazovače. Tuto profesi dělá dodnes.Zdroj: Archiv Roberta Michalcaka

„Hodněkrát to provázely velké spory. Bylo to i tím, že kluci si mysleli, že když mají oblečení za hodně peněz, v té době se nosily zvonáče, tak jsou in. A často se porvali kvůli ženě, která odešla s jiným, a přitom její chlap seděl hned vedle. Také alkohol hrál velkou roli. Ale zase si dali do pusy a za chvíli šli na panáka, vůbec to nemusela řešit policie,“ vzpomíná Robert Michalcak.

Za nebezpečnou diskotéku považoval Hobé bar, kde se podle jeho slov hodně „kšeftovalo“ s kradenými věcmi, a Silo – kvůli cizincům.

Vybavuje si však i spoustu veselých historek. Jedna z nich se odehrála na diskotéce v Ústí nad Orlicí, kde občas také vypomáhal. Přišel za ním kamarád s tím, že si od něj nějaká dívka půjčila čepici, ale odešla a nevrátila mu ji. Problém nebyl ani tak v čepici, ale v tom, že si v ní schoval 1500 korun, což v té době bylo hodně peněz. Čepici chtěl vrátit za každou cenu, a tak dívku stopovali do domu na začátku blízké vesnice.

Zazvonili a otevřel jim otec dívky, který vůbec netušil, co se děje. Když mu vysvětlili, co se stalo, nechtěl tomu uvěřit. Jeho dcera totiž měla být doma, protože měla „zaracha“. Nakonec čepici dostali, ale otec dívce pořádně vynadal.

„Získali jsme zpět čepici, kde byly ty peníze, a odešli jsme pryč. Slečnu jsem ale pěkně litoval,“ dodává Michalcak.

Vyhazovače, kterým se dnes říká spíše securitas, dělá dodnes a uznává, že dříve bylo na diskotékách bezpečněji. „Někdy ty doby, nebo dny byly strašidelné, ale nedá se to srovnávat s touhle dobou. Teď je tato práce někdy opravdu moc hnusná. Na diskotéce už není taková důvěra v securitas jako dřív,“ uzavírá Michalcak.