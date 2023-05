„Spolupráce byla velmi zajímavá a jen tak na to nezapomenu. Kryštof Hádek sršel vtipy,“ vzpomíná Barbora Pivná, která se přistěhovala do Trutnova za přítelem. Pochází z Nymburka, lechtivou scénu s Kryštofem Hádkem pro seriál Volha natočila v roce 2021. Od loňského června působí u Městské policie Trutnov.

Filmování je její koníček a účastní se také řady konkurzů. Například se také objevila v reklamě na České dráhy s Ivanem Trojanem, na pivo Kozel či supermarket Billa i v menších rolích v českých filmech Matky, Vánoční příběh nebo zahraničním snímku Gray Man pro Netflix, v němž hlavní roli ztvárnil Ryan Gosling.

Volha: Prosťáček, nebo chytrák? Standa Pekárek zajede do normalizačních časů

Jaké máte reakce po odvysílání nedělního dílu seriálu Volha? Pro čtenáře, kteří seriál nesledují, jen prozradíme, že jste tam hrála jednu ze slečen, které se účastní natáčení pořadu Na Vlachovce a hlavní hrdina v podání Kryštofa Hádka má s vámi lehce erotickou scénu, kde jsou vám částečně vidět i ňadra.

Musím říct, že tolik pozitivních reakcí jsem ani nečekala. Jsem za to moc ráda, nejen od přátel a mých kolegů, ale dokonce se mi ozvaly i spolužačky a spolužáci ze základní školy s tím, jestli to jsem já, že mě poznali i po takové době, co jsme se neviděli. Moje kamarádky mě nazvaly televizní hvězdou, k té mám však dost daleko.

Co jste říkala vy a váš přítel, když jste se objevila na televizní obrazovce?

Upřímně, přítel věděl o tom, co budu natáčet. A byl nadšený, když mě v televizi viděl a říkal, že je na mě velice pyšný. Ale ono vidět to pak přímo v televizi i s hudbou, kamerou je úplně jiné, než když tam stojíte a točíte to. Potom je to prostě úplně skvělé a člověk si řekne, že ta moje role zas tak malá nebyla. Byla jsem příjemně překvapena, že jsem byla uvedená v závěrečných titulcích. To mě dojalo.

Jaká byla spolupráce s herci a hlavně Kryštofem Hádkem v roli Standy Pekárka?

Spolupráce byla velmi zajímavá a jen tak na to nezapomenu. Kryštof Hádek sršel vtipy a pamatuji si, že scénu jsme točili asi na pětkrát. Nejprve se díváme na sebe a kamarádka mi měla zapálit cigaretu. Bylo to docela vtipné, protože nekouřím. Než se záběr povedl, aby byli všichni spokojení, chvíli to trvalo.

Papalášská Volha byla svého času snem mladých řidičů. Ukazuje to i nový seriál

Co to bylo za dobové chatky z dřevěných sudů ve vaší scéně s Kryštofem Hádkem?

Chatky byly součástí restaurace Na Vlachovce v Praze. Restaurace se sálem měla kapacitu 200 míst. V zahradě restaurace se nacházel kemp s chatkami z velkých sudů, který si získal oblibu zejména u východoněmeckých turistů. Ti si tam údajně vodili české ženy. Také tam vystupoval velice známý herec a zpěvák Pepíček Zíma. Jednalo se o známý lokál, který kdysi proslavil televizní pořad o dechovce.