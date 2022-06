„Úprava povrchu vozovky už nesnesla odkladu. Je nutno vyměnit i podloží, tady jdeme do hloubky 70 centimetrů a děláme de facto novou konstrukci silnice,“ sdělil šéf krajského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Weber. Na silnici totiž byly už patrné trhliny, hrboly a plošná deformace.

Dělníci i těžká technika si musejí poradit s tím, že pracují pod napětím. „Specifikum této stavby je, že pracujeme pod trakcí pro městské trolejbusy, takže speciální technologie budeme muset použít například při přepravě asfaltové směsi,“ informoval Richard Rakouš z firmy Metrostav Infrastructure.

Dnes ráno jsme na sil. I/36 zahájili opravu křižovatky U Marka. Stavba je až do 11.7. obousměrně průjezdná ve zúžených jízdních pruzích, poté dojde k úplné uzavírce ul. Hlaváčova. Předpokládané dokončení stavby je na konci července. pic.twitter.com/eQTG628Dm5 — ŘSD Pardubický kraj (@RSD_Pardubicky) June 14, 2022

Křižovatka se sice opravuje za provozu, ale hned první den dopravu v Pardubicích zkomplikovala. Usměrňovat řidiče i dopravu na vytížené křižovatce, která je nyní svedena do jednoho jízdního pruhu, pomáhala i policie. Jedná se o úsek od odbočky k autobusovému nádraží zhruba k bývalé čerpací stanici.

„Pokud můžete, vyhněte se nádraží,“ upozorňovali hned ráno řidiči na sociálních sítích.

„Kolony už jsou všude. Příjezd od Parama přes kruháč u Lidlu je zoufalý,“ hlásil další řidič z Pardubic. Šoféři mohou zkusit město projet kolem zimního stadionu a Zelené brány, ale i tam se očekávají kolony.

Během oprav proběhne kromě vyfrézování asfaltových vrstev a pokládky nových, také obnova vodorovného a svislého dopravního značení.Zdroj: ŘSD

Hluk na stavbě utichne v období od 2. července do 11. července, kdy dojde k uzávěrce nedaleké ulice 17. listopadu. „Zkoordinovat na silnicích různých majetkových správců jednotlivé opravy je problematické. Tato stavba se přeruší, protože zároveň bude docházet k železniční stavbě na 17. listopadu. V té době práce nebudou probíhat,“ doplnil Weber.

Další omezení

Pardubické řidiče čekají nelehké časy, ve městě se totiž chystají další uzavírky a omezení. Od 11. července do konce měsíce stavbaři zcela uzavřou ulici Hlaváčova směrem k rychlodráze. Tam silničáři opraví vrchní asfaltové vrstvy na zhruba 113 metrech.

Začátek letních prázdnin bude ve znamení uzavření podjezdu na ulici 17. listopadu, kde bude Správa železnic demolovat starý most.

Na další komplikace řidiči narazí na mostě kapitána Bartoše, kam už teď nesmí vozidla nad 7,5 tuny. Provoz byl kvůli zjištěným závadám na mostě omezen v pátek 10. června. Starý most, který vede přes Labe, je ve špatném technickém stavu už několik let. „Na most mohou vjíždět pouze vozidla do hmotnosti 7,5 tuny, s výjimkou vozů MHD, Služeb města Pardubic a integrovaného záchranného systému,“ informovala mluvčí města Nataša Hradní.

Město bylo navíc nuceno zrušit plánovanou vyjížďku na bruslích, která se měla uskutečnit už tuto neděli. „Vzhledem ke komplikované dopravní situaci v centru Pardubic město ruší červnovou akci Pardubice na bruslích,“ uzavřela Nataša Hradní.