„Stejně jako některé další kraje a dopravní podniky měst a obcí přistupujeme primárně v autobusové dopravě ke změně jízdních řádů. Počínaje pátkem 13. března začne platit prázdninový režim. Je to způsobeno především uzavřením základních, středních a vyšších odborných škol,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

U železniční dopravy kraj o zavedení omezení provozu aktuálně neuvažuje. Náměstek Kortyš apeluje na trpělivost cestujících. „Dopravci nejpozději do čtvrtka zašlou změněné jízdní řády do celostátního registru ke schválení. Informace budou k dispozici na veřejných portálech v řádech dnů. Jízdní řády budou také zaslány městům a obcím Pardubického kraje,“ doplnil Kortyš.

Autobusy desinfikují denně

Cestujících Leo Expressu se omezení nedotknou. Zavedení prázdninových jízdních řádů, která bude platit od pátku tohoto týdne, nebude mít na spoje náhradní autobusové dopravy Leo Express žádný vliv.

Dopravce věnuje zvýšenou pozornost a péči rovněž desinfekci vozidel. “Autobusy se denně uklízejí a při úklidu je využívána desinfekce. Dnes se v autobusech rozvěšují informační plakáty vydané státními orgány. V případě doporučení krajského hygienika přijmeme další opatření,” přiblížil Deníku mluvčí Emil Sedlařík.

U palubního personálu eviduje dopravce zvýšenou nemocnost. Problémy spojené s ošetřováním dětí, které mají ode dneška koronavirové prázdniny, Leo Experss aktuálně neeviduje. “Vzhledem k aktuální situaci je možné, že dojde k omezení služeb palubního personálu na palubě. Samotné služby a přepravení pasažérů se to ovšem nijak nedotkne. O této situaci jsme informovali Pardubický kraj,” vysvětluje Emila Sedlařík.

Zvýšenou pozornost čistotě v autobusech věnuje i společnost Arriva. „Preventivně provádíme čistění vozidel na denní bázi za pomocí dezinfekce,“ říká mluvčí Martin Farář.

Od druhé polovině března bude dopravce provádět ozonové čištění interiérů všech vozidel. „Objednali jsme 30 ozonerů. Všichni naši zaměstnanci obdrželi informace jak chránit své zdraví i cestujících a všem poskytujeme ochranné pomůcky,“ ujistil mluvčí Arrivy.

Ani cestujících Českých dráh se prozatím žádné změny netýkají. "Rozsah dopravy je na Pardubickém kraji, a ten může přijmout příslušné změny jízdních řádů. V tuto chvíli k žádným opatřením v souvislosti s redukcí vlaků v Pardubickém kraji nedochází a vlaky jezdí podle běžného jízdního řádu," nastínila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Rovněž České dráhy rozšířily a zintenzivnily úklid souprav. "Při mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita samotného čištění," pokračuje mluvčí. Zvláštní pozornost věnuje dopravce dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku jako jsou kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení.

"Byla přijata opatření i v oblasti zásad chování personálu. "Probíhá postupné vybavení provozního personálu např. dezinfekčními gely a ubrousky. Společnost dále pořizuje vitamíny pro posílení imunity zaměstnanců," upřesnila vanda Rajnochová.

"Kontrolu jízdních dokladů ve vlaku provádíme v rámci možností bez přebírání dokladů, průkazů a karet do rukou. Předložené doklady kontrolujeme, je-li to možné, pouze vizuálně," dodává mluvčí. České dráhy žádají cestující o spolupráci při snaze o omezení fyzického kontaktu.

Od středy vrací dopravce cestujícím částečně, případně v plném ropzsahu nevyužité traťové jízdenky týdenní, měsíční a čtvrtletní za zvláštní jízdné pro cestující ve věku šest až 18 let a žáky a studenty ve věku 18 až 26 let beze srážky. "Návratek lze uplatnit kdykoliv ve lhůtě do šesti měsíců od prvního dne nevyužití, přičemž za první den nevyužití se považuje 11. březen. Toto datum rovněž nahrazuje předepsané potvrzení," vysvětluje Vanda Rajnochová.

Společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, která je součástí koncernu ICOM transport, doporučuje cestujícím sledovat změny jízdních řádů. "Současná situace a nařízení vlády zatím neohrožuje chod naší společnosti. Avšak v souvislosti s přechodem na prázdninový režim jízdních řádů, doporučujeme zvýšenou pozornost k těmto změnám přes portál idos.cz. Respektujeme opatření a a řídíme se aktuálním nařízením hlavního hygienika," uvedl Petr Král.