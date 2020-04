Lanškrounský kněz Zbigniew Czendlik mše pro patnáct lidí sloužit nebude.

„To rozhodnutí nic neřeší. Až bude moci přijít padesát lidí, tak uvažuji, že budou bohoslužby v týdnu, jak bývaly,“ říká Zbigniew Czendlik. Ovšem na nedělní bohoslužby v Lanškrouně bývá kostel plný.

„Zatím nevím, jak to budeme dělat. Chodí nám instrukce z biskupství. Počkáme si, až přijde navýšení,“ dodává lanškrounský kněz. Některá rozhodnutí vlády považuje za nedomyšlená. „Bohoslužby jsou pro 15 osob, svatby pro 10. Když je svatba v kostele, platí tedy 10, 15 nebo 25 lidí,“ ptá se Czendlik.

A zatímco někteří faráři se pustili v době koronavirové pandemie do bohoslužeb online, Zbigniew Czendlik ne. „Někteří kolegové online mají, ale těch přenosů je už tolik. Já tu techniku nepoužívám, lidé si ode mě mohou odpočinout a podívat se na někoho jiného,“ dodává kněz.

Šestnáctého nevyhodí

Naopak Církev bratrská v Litomyšli bohoslužby v Novém kostele plánuje. A kdyby přišel šestnáctý člověk, kazatel Daniel Kvasnička ho nevyhodí. „Nebude potřeba nikoho odmítat. Vždy se budu chtít domlouvat a dbát na bezpečnost. Je to tak, že u nás pro ty nejdůležitější věci života není nutně potřeba duchovní osoba. Takže chléb a nápoj, víno může podávat i otec domácnosti, děda nebo paní domu. V tom nevidím problém. Proto se obracím jen na ty, kteří žijí sami a nikoho v domácnosti nemají, a ty přímo povzbudím, aby přišli. Neděláme žádný předvýběr patnácti, ale jsme vzájemně v kontaktu a vím, kdo by chtěl přijít,“ říká kazatel.

Je ochoten udělat bohoslužbu i vícekrát za den, když to bude potřeba, a kromě neděle i v týdnu. Od příštího týdne začne jezdit za věřícími do Svitav a Moravské Třebové. Žádnou extra dezinfekci v Novém kostele nechystá, pouze ošetření povrchů, kterých se dotýkají lidé. U dveří je dezinfekce ve spreji, po obřadu se v kostele řádně vyvětrá.

Biskupství královéhradecké vydalo pro kněží instrukce. Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící. Fyzickou neúčast lze nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb online, a to až do 7. června.

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli:



Má to i jednu vtipnou stránku: Kde jinde by člověk měl odkládat hříchy, než v kostele. Takže kostel je celkem běžně zamořen, někdy mám i já sám zamořenou hlavu a stále mi rotují příběhy lidí v mysli. Takže s každým dalším příběhem přemažu ten předchozí a posunu jej výš. Opravdovou čistotu a ochranu dává přes naši veškerou snahu Pán Bůh. Ale to do odpovědi tahám už teologii…