„Vzhledem ke zjištěnému výskytu tohoto onemocnění v Rakousku a Chorvatsku je možné očekávat, že je otázkou možná několika dní, kdy bude koronavirus diagnostikován také u nás,“ vysvětlil důvody opatření hejtman Martin Netolický, který chce z rozpočtu kraje na boj s koronavirem vyčlenit 10 milionů korun.

Na příchod koronaviru do České republiky se připravují i nemocnice, které mají vytvořený manuál, jenž má mimo jiné pomoci správně rozpoznat nakaženého člověka. „Stanovili jsme pravidla pro jednotlivé nemocnice ve smyslu identifikace rizikového pacienta, stanovení způsobu vyšetřování podezřelých z nákazy, odběru biologického materiálu, izolace pacienta a používání stanovených ochranných prostředků,“ popsal ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Rovněž nemocnice budou mít svůj krizový štáb, jenž bude připraven na vyčlenění celého multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici, který má asi 70 lůžek.

V Pardubickém kraji již bylo vyšetřeno několik osob s podezřením na nákazu koronavirem. Stejně jako v ostatních krajích se nákaza u nikoho nepotvrdila. Jakmile se ale zjistí, že je nějaký pacient pozitivní, bude speciálním sanitním vozem okamžitě převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. Poté přijde na řadu krajská hygienická stanice, která bude mapovat, jak se daný člověk do země dostal a s kým přišel do kontaktu, těmto lidem případně určí karanténu.

Rizikový pacient. Ale byl negativní

Nedávno v Pardubicích vyšetřovali třicetiletého Číňana, který žije v Přelouči, jelikož se u něho projevilo hned několik symptomů.

„Pacient pociťoval příznaky respirační nákazy, jako je vysoká teplota, suchý dráždivý kašel a motání hlavy,“ upřesnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý s tím, že pacient na začátku února přicestoval ze střední Číny. Testy ale byly negativní.

Příznaky koronaviru na sobě zpozoroval muž sám, zavolal si proto záchranku. Zdravotníci u něho zasahovali v ochranných oblecích. „Posádka byla z rozhodnutí epidemiologa oblečena do ochranného oděvu, návleků, brýlí a respirátoru,“ popsal Malý. Ochranné pomůcky si záchranáři nechávají po ruce i nadále.

Hromadně je chce pořizovat i Pardubický kraj, právě na ně chce hejtman vyčlenit zmíněných 10 milionů korun. Skladovat je chce v nemocnicích, případně ve skladech, které má k dispozici policie, a dalších místech, kde budou pomůcky dostatečně zabezpečené.

Uzavření škol nebo nemocnic

Zároveň se na krajském úřadě připravují režimová opatření, která se týkají škol, nemocnic nebo sociálních zařízení. „Připravujeme osnovy pro ředitele organizací, jak by se mělo reagovat v případě výskytu viru, tedy jak by mělo probíhat například uzavření škol,“ přiblížil Netolický.

Zaměřit se chce také na osvětu, která se týká základní hygieny. „Poprosíme města, aby vypomohla s distribucí letáků informujících o základních hygienických návycích, jako je mytí rukou nebo zakrývání úst. To jsou věci, které mohou pomoci zabránit šíření koronaviru a jakékoli další nákazy,“ doplnil hejtman.

Obyvatelé, kteří se vracejí z dovolené z postižených oblastí, do karantény nemusí. Pokud si ale nebudou něčím jistí, mají kontaktovat krajskou hygienickou stanici. „Pokud se lidé obrátí aktivně na krajskou hygienickou stanici, která vyhodnotí, že přijíždějí z rizikové oblasti, ale nejsou na nich pozorovány symptomy, nařídí jim domácí karanténu. Není nutné je umisťovat na infekční oddělení, protože ti lidé nejsou objektivně nemocní,“ objasnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Změny na letišti



Přestože se z Pardubic do Číny, Rakouska nebo Itálie nelétá, drobné změny zastihly také Letiště Pardubice. „Naše letiště přijalo veškerá opatření, která platí pro všechna mezinárodní letiště,“ potvrdila ředitelka Hana Šmejkalová s tím, že se jedná například o informování cestujících, kteří jsou upozorněni dopravcem už v letadle a poté také na letišti formou tiskovin.