Středeční koncert Tomáše Kluse s Janáčkovou filharmoniií, který měl být na zimním stadionu v Pardubicích, pořadatelé přesouvají na podzim. Termín upřesní, uvedla organizátorka Světlana Němcová.

Ve Svitavách se dnes neodehraje představení Krás(k)a na scéně v podání Městského divadla Mladá Boleslav. "Kino by fungovat mohlo, pokud neprodají 100 lístků," řekl ČTK vedoucí odboru školství a kultury Svitavy Jiří Petr. Podle něj by mohly být zrušeny také některé plánované plesy, bez diváků zřejmě bude i utkání extraligy v basketbalu. Nižších soutěží by se zákaz konání akcí nad 100 účastníků nemělo dotknout.

V Pardubicích měl být ve čtvrtek zahájen mezinárodní festival Pardubické hudební jaro. Nejúspěšnější absolventi luhačovické Akademie Václava Hudečka a Komorní filharmonie Pardubice měli zahrát na společném zahajovacím koncertu v Domě hudby v Pardubicích. Ani takto akce se neuskuteční.

"Dle nařízení vlády o zákazu kulturních akcí s účastí nad 100 osob neproběhnou nejbližší akce 42. mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro v plánovaných termínech,” uvedl Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg festivalu. Pořadatelé festivalu budou na základě dalších událostí včas informovat o náhradních termínech festivalových akcí, případně o jejich zrušení.

Město Chrudim se rozhodlo uzavřít i plavecký a zimní stadion a saunu. Omezení se dotknou i tradičních trhů na náměstí - až do odvolání jsou zrušené.



Opatření se dotknou i menších akcí. Tradiční vrchol zimní kulturní sezóny v mnoha obcích, tedy plesy, se ruší. Znamená to předčasný konec plesové sezóny.

Koncert kapely Slza, který byl v Heřmanově Městci naplánován na tento pátek, je zrušení. Podle vyjádření městské organizace Spokul budou další informace k rušení akcí zveřejňovány na Facebooku nebo webových stránkách.

"V návaznosti na mimořádná opatření a uzavření základní školy a družiny v Proseči od zítra, tj. 11. 3. 2020 (mateřská škola bude zatím v provozu), rušíme také s okamžitou platností všechny březnové kulturní akce pořádané městem, týká se kina Poslední aristokratka, koncert Marien a divadlo Faust. Předprodej vstupenek na tato představení je také s okamžitou platností zastaven, budeme hledat náhradní termíny, případně nabídneme všem vrácení vstupného," uvedlo Město Proseč na svém Facebookovém profilu.

Ruší se i veškerá filmová představení.

Opatření se týkají akcí, kde je víc než 100 lidí. Divadlo Exil v Pardubicích má menší sál, do kterého se vejde sedm desítek lidí, proto představení neruší, řekl ČTK režisérka Naďa Kubínková.