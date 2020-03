Krátce před 13. hodinou přišly výsledky z hradecké nemocnice a koronavirus se u studentky z Íránu neprokázal. "Výsledky jsou negativní", potvrdil lékařský náměstek Zdeněk Tušl. "Studentka bude z nemocnice propuštěna do domácího ošetřování a po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí se podrobí ještě týdenní domácí karanténě," dodal náměstek.

Krajská hygienická stanice v Hradci Králové vyřizuje každý den kvůli koronaviru spoustu dotazů. “Denně to jsou jinak desítky a od minulého týdne kvůli koronaviru stovky hovorů. Lidé se ptají nejvíc na to, když se vracejí ze zemí, kde se objevil, jestli ta “jejich” oblast spadá do rizikových,” uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

V Královehradeckém kraji je momentálně v domácí karanténě 74 osob. Krajská hygienická stanice v Pardubicích v pátek potvrdila 10 osob, zda se jejich počet zvýšil zatím není jisté.

I přesto, že v České republice jsou aktuálně pouze tři nakažení, tak panika mezi obyvateli i nadále sílí. Lékaři v nemocnicích jsou vystaveni mnohem vyššímu riziku, nicméně podle nich je panika, která ve společnosti vypukla přehnaná. "V nemocnici máme přesné pokyny, jak v případě zachycení postupovat a máme dost ochranných pomůcek. Nicméně obyčejná chřipka postihne daleko vice pacientů. Mluvím z vlastní zkušenosti a osobně se toho nebojím" řekl jeden z lékářů z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.