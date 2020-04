„Vše máme černé a bílém a zahajujeme hledání dodavatele této dlouho očekávané stavby. Celý náročný proces bude samozřejmě zakončen zprovozněním nemocnice. Je to pro nás ale výrazný úspěch, protože situace okolo stávajícího areálu a jednání s vlastníky budov byla velmi složitá a náročná,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický.

Vypsání výběrového řízení na zhotovitele nemocnice schválila rada Pardubického kraje minulý týden. Předpokládané náklady na stavbu, která by měla začít letos v létě, vyšplhaly na 290 milionů korun. „Poslední měsíce jsme společně s projektanty věnovali tomu, abychom vytvořili moderní a funkční nemocnici včetně prostoru pro záchranáře. Stanovili jsme jednoznačný limit pro celou stavbu, který byl dodržen,“ pokračuje Netolický.

Původně neměly náklady na stavbu nové nemocnice překročit 150 milionů korun. Stavební pozemek po zbourané historické budově okresního úřadu z dvacátých let minulého století, získal kraj od města bezplatně. Hejtman dokonce nevyloučil, že pokud by moravskotřebovští zastupitelé převod neodsouhlasili, nemusela by moderní budova v městě vůbec vyrůst.

Cena narostla na dvojnásobek

Někteří opoziční zastupitelé tehdy s bezplatným převodem nesouhlasili. „Když se konečně našel pro město strategický pozemek, tak by zde mělo vzniknout zdravotnické zařízení? Můj pohled je, že ne,“ prohlásil Miloš Mička (TOP09). Přidal se k němu i jeho stranický kolega Zdeněk Ošťádal.

A proti byli rovněž Josef Jílek (KDU-ČSL) nebo Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci). „Pozemek by měl být prodán za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého posudku,“ navrhoval Jílek. Stejný názor zastával Tomáš Kolkop. „Pokud by opravdu nebyla jiná možnost, pak by město mělo trvat na prodejní ceně, která bude v celkové investici úplně zanedbatelná. Nicméně si nemyslím, že pozemek by měl být využit pro tento záměr,“ prohlásil.

Projektová cena, která však nemusí být konečná, postupně narostla na téměř dvojnásobek. Ukázalo se totiž, že stavbu bude kvůli spodní vodě nutné založit na pilotách. Několikrát se změnil i harmonogram stavby. Původně měla nemocnice stát už letos na podzim. Aktuálně kraj počítá s dokončením až v polovině příštího roku.

„V rámci výběrového řízení, do kterého lze podávat nabídky do 4. května, uplatňujeme vedle ceny také kritérium délky realizace stavby v poměru 80:20. Pakliže vše půjde podle předpokladu, rádi bychom začali stavět v červenci,“ upřesnil první náměstek hejtmana Roman Línek.