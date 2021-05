Až do Moskvy vyrazil s obytným vozem Tomáš Lepin z Lukavice u Letohradu.

"To kouzlo je v tom, že můžete jet kdykoli kamkoli. Někde, kde se vám líbí, zastavíte, zůstanete, začne pršet a můžete jet dál. Jezdím obytným vozem už deset let, je to svoboda a výborná zábava. Máme sjetou celou Evropu, s obytným autem jsem byl až v Moskvě. Bylo to opravdu hezký zážitek, krásné cesty… Lidé mě sice varovali, ať mám s sebou peníze na letenku, že se s tím vozem zpátky nevrátím. Ale jak to je policejní stát, cítil jsem se tam velice bezpečně, určitě bych jel znovu," tvrdí Tomáš Lepin.

Před šesti lety začal sám obytné vozy nabízet k zapůjčce ostatním. "Samozřejmě obytných aut je vidět spousta, ale já to vidím jako standardní sezonu. Dá se říct, že 80 procent termínů je již obsazených. Nabízím tři obytné vozy a mám ještě volné asi tři týdny v srpnu na jednom autě," říká.

"Rezervace byly hnedka pryč, zhruba měsíc další odmítám," přibližuje situaci v další půjčovně, tentokrát v Debřecích, Martina Mrštná.

Také její rodina propadla kouzlu dovolené v obytných vozech. Cestuje po českých kempech, kde je se službami a zázemím spokojena. "Jenom si myslím, že letos bude problém sehnat v nich místo, protože si obytňáky půjčuje spousta lidí. My na léto nejezdíme, jezdíme buď před nebo po hlavní sezoně," dodává Martina Mrštná.

Jiní dávají přednost pobytu na méně rušných místech. "Nevyužívám jen kempy, i když i ty částečně musím. Na Západě jsou běžné stellplatzy, speciální parkovací místa se zázemím pro obytná auta, mají tam výlevky, připojení k elektřině, na vodu. Je jich tam 7 tisíc, možná i víc. U nás se pomalinku také začínají objevovat. A jsou pak i místa "na divoko" v přírodě, například v Řecku na pláži, kde vás nikdo nevyhání. Ale zas tu chybí komfort dostupné elektriky a vody," podotýká Tomáš Lepin.

Nemačkejte se v kempech jako sardinky

Lokalit v ústraní v přírodě, kde lze strávit čas s obytným vozem bez obav z "vyhoštění", přibývá také v Královéhradeckém kraji. V duchu hesla: "Nemačkejte se v kempech jako sardinky" se rozhodli jít autoři projektu bezKempu.cz. Například na Rychnovsku lákají zájemce asi na 15 takových míst v krajině.

"Jsme parta tří lidí, kteří spolu už dlouhodobě spolupracují a všichni jsme karavanisti. Řešili jsme kdy, kam a jak pojedeme. Měli jsme třeba špatné zkušenosti z kempů, že tam byl v noci hrozný řev a nebylo to úplně to, co člověk hledá. Kempy jsou taková náměstí, kde stojí spousta lidí. Pak jsme také řešili třeba to, kde nouzově přespat a měli jsme problémy, že nás z toho místa někdo vyhodil," líčí zkušenosti, které přispěly k podnikatelskému nápadu, Pavel Nohejl.

"Říkali jsme si, proč tady neexistuje nějaká možnost, že bych legálně někomu zastavil na kusu louky, tam se vyspal a jel dál? Nakonec jsme dospěli k tomu, že bychom něco takového vytvořili sami. Na začátku jsme taková místa museli sami aktivně shánět. Hledáme je i dál, abychom měli nabídku co nejširší, ale z větší části se už lidé, kteří pronájem nabízejí, ozývají sami. Teď jich máme on-line asi 650 v celé republice a několik dalších jich řešíme," prozrazuje Pavel Nohejl.

Služba funguje na stejném principu jako Airbnb. Nabídka je rozdělená a každý si v ní najde to "své". Jestli touží po pobytu na horách u vinic, na samotě, jestli hledá místo pouze pro stan či karavan. Možností je hodně. Lze si vybrat i pozemky podle zázemí.

"Většina obytných vozů vám vydrží víkend bez jakéhokoli zázemí ale když jedete na 14 dnů, můžete si cestu a zastávky na pozemcích nakombinovat tak, abyste si doplnili vodu, nabili elektřinu, aby šel vylít záchod atd. Lidé to tak běžně dělají," vysvětluje Pavel Nohejl.

A výletníků, kteří takto tráví dovolenou, podle něj přibývá: "Rozhodně, začali jsme v roce 2018 a každý rok zájem několikanásobně roste, třeba o 500 procent."