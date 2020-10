Od včerejšího dne zůstali středoškoláci doma, budou se učit distančně. Odborné praxi se ale nevyhnou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

V dílnách Střední průmyslové školy v Chrudimi se běžně pracuje, ovšem za dodržení hygienických podmínek. „Odborný výcvik je rozdělen v dílnách do dvou skupin, které se nepotkávají. Roušky jsou samozřejmostí, ale třeba u soustruhu znamenají značné nebezpečí. Stroje jsou přitom od sebe vzdálené tři metry, takže by to tak přísné být nemuselo,“ míní ředitel chrudimské průmyslovky František Mihulka. Délka praxe ve škole je rozdělena podle oborů, třeba maturitní ročníky ji mají čtyři hodiny týdně, ostatní žáci mají třeba týden praxe – týden domácí vyučování.