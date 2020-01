Předčasné ukončení desetiletého kontraktu na zajištění regionální železniční dopravy, kterým společnosti Leo Express před dvěma týdny pohrozil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, se soukromému dopravci podařilo zažehnat.

Trať z Ústí nad Orlicí na Králicko obsluhuje nový dopravce – společnost Leo Express. | Foto: Deník / Iva Janoušková

„V tuto chvíli lze říci, že dopravce dodržuje jízdní časy, což je samozřejmě základ všeho. Do konce minulého týdne měly být odstraněny problémy s topením, byl doplněn personální stav stevardů, takže by nemělo docházet k tomu, že by byly jednotky neobsazené,“ informoval po pondělní schůzce vedení kraje s dopravcem hejtman Netolický. Připomněl, že ztráty na tržbách, zapřičiněné neodbavením cestujících, nejdou na vrub kraje, ale dopravce.