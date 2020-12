„Tak jsem od září tahala a tahala kabely, přítel se ke mně přidával a v den rozsvícení si klekl a požádal mě o ruku,“ dodává Vondráková.

Nikdo ale nic netušil, na rozsvícení se přišlo podívat asi padesát lidí, kteří už byli netrpěliví. Do toho ještě přijelo auto, které potřebovalo uvolnit cestu. Neznámý řidič vystoupil i s obrovským pugétem růží. „Myslela si, že to je poděkování za to, že to tam nazdobila,“ líčí se smíchem její přítel Tomáš Hloušek.

Když se ale Petra otočila, on už tam klečel s prstýnkem v ruce. „Zapomněli jsme na roušky a dávali jsme si pusu v nich,“ směje se Hloušek. Kladnou odpověď diváci odměnili potleskem a poté se rozsvítil celý dům i se zahradou. „Máme tu 105 tisíc led žárovek, 4 kilometry svítící délky řetězů, 900 metrů přívodních kabelů, 350 zásuvek, měřič spotřeby a podobně,“ počítá Vondráková.

Za tím vším ale stojí několik měsíců práce, přemýšlení a plánování. Pár dokonce přiznal, že epidemie koronaviru jim nahrávala do karet, jelikož často využili toho, že po deváté hodině už nikdo nesměl ven. „Vždycky jsem si něco představila, šla jsem to zkusit, a pak jsme v noci vyběhli na zahradu a potají to pustili, aby to bylo překvapení i pro sousedy,“ vysvětluje Vondráková.

Kromě nasvíceného domu mají také na zdech zahrady anděly nebo kometu, ozdobený strom, nafukovací sněhuláky a tučňáky a všude kolem stojí dřevěná nasvícená zvířátka. Světýlka se rozzáří každý den v 17 hodin a lidé je mohou vidět až do 21. hodiny. „Budeme svítit minimálně do Tří králů,“ hlásí Vondráková s tím, že se spotřebou si starosti nedělají. Jejich zimní projekt je díky led žárovkám na příliš peněz za elektřinu nepřijde. Daleko víc musí investovat do samotných světýlek, už nyní shánějí nové řetězy na příští rok, kdy chtějí ve zdobení pokračovat.

V obci mají naštěstí podporu, což je vidět i na okolních domech, téměř všichni sousedé si dům také nazdobili. Někteří dokonce Petře a Tomášovi pomáhali a přivezli například chvojí. „Když jsem viděl souseda, jak leze po střeše s batohem na zádech, tak jsem si říkal, co se mu děje. Je to hezké, co tu udělali, rádi je podpoříme,“ říká Luboš Urban.

Pár, který v Libišanech dům ozdobil, dokonce získá certifikát. „Byli tu z České knihy rekordů, že máme nejosvětlenější barák v České republice,“ pochvaluje si Hloušek.