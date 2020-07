Voda z D35 bude svedená do potoku uprostřed obce. Dolní Roveň se s povodněmi potýká už nyní a lidé se bojí, že kvůli silnici se stav ještě zhorší.

Dálnice povede jen několik desítek metrů od obce. | Foto: Deník / Lada Součková

Před domy, na chodnících i silnicích ještě leží bílé pytle s pískem. Obyvatelé Dolní Rovně se stále oklepávají z povodně, která se obcí prohnala na konci června. Přestože valící vodu mají už jen ve vzpomínkách, vědí, že brzy by mohlo být ještě hůř, a to kvůli dálnici D35, z níž bude voda svedena právě do Rovně. „Pamatuji si, že minimálně ve třech případech se voda z míst, kde bude nová silnice, valila nekontrolovatelně do naší obce a Lodrantka vodu nepobrala,“ řekl obyvatel Rovně Jaromír Pýcha, který na problém pravidelně upozorňuje v rubrice Čtenář reportér.