Uzavřená dráha, odstavené MAXy, pandemie koronaviru. V posledních třech letech nebyl jediný, kdy by letiště mohlo fungovat v normálním režimu…

Máte pravdu. Já už to nenazývám problémem, ale pracovními výzvami. A jsou to od října 2018 opravdu velké výzvy. Nejdříve na dva měsíce uzavřené letiště z důvodu oprav dráhy, kvůli tomu jsme přišli o ruskou klientelu. Když jsme se potom na jaře trochu vzpamatovali, došlo k uzemnění Boeingů 737 MAX a k nutnosti zachránit charterovou sezonu za jeden měsíc. Lety během letní sezony se v omezené míře podařilo nahradit. Výpadek linky do Londýna se mi podařilo vykompenzovat novým spojem do Kyjeva, hlavního města Ukrajiny. Dokonce výsledky letošního prvního kvartálu byly ještě lepší než za rok 2019 a dávaly předpoklad pro návrat do kladných čísel. A pak přišel koronavirus.

Lze v tuhle chvíli již vyčíslit ztráty způsobené koronakrizí?

Ztráty průběžně vyhodnocujeme, ale dosud nejsme v provozu, a tak konečnou částku ještě neznáme. Je nutné si uvědomit, že od 14. března do poloviny května jsme odbavovali cargo lety s humanitární pomocí. Ovšem výpadek z původně plánovaných obchodních letů činí přes deset milionů korun, zatímco z nákladních letů získalo letiště desetinu očekávaných výnosů. Rozpočet pro tento rok měl být ztrátový, více než polovinu činí investiční odpisy, což nemá vliv na cash flow letiště. Bohužel kvůli pandemii bude propad mnohem hlubší, než jsme čekali.

Jakou pomoc budete potřebovat od akcionářů letiště, tedy města Pardubice a Pardubického kraje?

Informovala jsem akcionáře o okamžitém pozastavení některých zásadních investic, na které nám dali peníze. Ve chvíli, kdy nevíme, jak se provoz rozběhne a v jakém množství, pro nás nemají strategický význam. Mluvím o výstavbě parkoviště před terminálem. V této souvislosti jsem požádala akcionáře, zda bychom peníze na tuto stavbu mohli použít jako provozní prostředky. A podle vývoje letecké přepravy v druhém pololetí budeme dále jednat.

Letectví bylo koronavirovou krizí citelně zasaženo. Jak dlouho myslíte, že sez toho bude obor vzpamatovávat?

Myslím, že se lidé k létání vrátí, protože je to rychlé, pohodlné a bezpečné. Bez letecké přepravy se nedá dělat obchod, to říkal už Jan Antonín Baťa. O tom, že se letecká doprava vrátí, svědčí i zájem jednoho z dopravců, se kterým nyní podepisujeme smlouvu a který by mohl ještě v letošním roce začít létat do Pardubic. Letectví samozřejmě patří i k letním dovoleným. O bezpečnosti jsme pravidelně informováni vládou i ministerstvy. Lidé se nemusí bát.

Takže se nebojíte, že by přestal být zájem o regionální letiště a aerolinky by začaly létat převážně mezi velkými městy?

Těžko říci, jak se aerolinky zachovají. Nicméně jsem obdržela dopis od společnosti Ryanair, ve kterém kritizuje pomoc ze strany vlád evropských zemí směrem k aerolinkám a zároveň upozorňuje, že chce zvedat počty letů a soustředit se na regionální letiště. V tomto režimu pracuje hodně nízkonákladových dopravců. Věřím tedy, že neustrneme jen na jedné pravidelné lince a čtyřech charterových destinacích.

Na sociálních sítích už letiště informovalo o prvních letech po vynucené pauze. Na 5. července je plánován charterový let do Burgasu. Jak to vypadá s dalšími lety do dovolenkových destinací?

Zatím máme potvrzen tento let od pardubické cestovní kanceláře VVV Tour. Stále čekáme na vyjádření dalších velkých tour operátorů. Vše záleží také na tom, jaké letové kapacity se jim podaří od aerolinek získat a jak tuto kapacitu prodají. Predikce je velice těžká, protože chybí informace z trhu, takzvané first prodeje a zájem z jarních měsíců. Jde o to, kolik lidí projeví ještě letos v létě o zahraniční dovolenou zájem.

A co pravidelné linky do Kyjeva a španělského Alicante? Letecké společnosti už na tyto spoje opět prodávají letenky.

U Alicante bude záležet na tom, kdy se pevninská část Španělska dostane na takzvaném semaforu do zelené barvy, aby španělští občané nemuseli po příletu do České republiky na 14 dní do karantény či na testy. Na této lince jsme měli vyrovnaný poměr mezi českými a španělskými cestujícími. Je tedy nutné, aby podmínky obou zemí byly shodné a nejlépe „zelené“. Ukrajinská společnost SkyUp nám potvrdila, že jakmile se uvolní podmínky Evropské unie vůči třetím zemím, tak mají zájem obnovit lety do Pardubic. Česká republika je dost závislá na ukrajinských pracovnících, takže věřím, že se budou vracet zpět v dohledné době.

Společnost SkyUp žádala i o práva na lety z Kyjeva do Prahy. Máte informace, jestli budou chtít provozovat obě linky současně, nebo dají přednost Praze?

Aerolinka požádala o povolení ukrajinskou stranu, na české Ministerstvo dopravy se podle mých informací zatím neobrátila. Pokud budou létat do Prahy, tak bude hodně záležet na tom, kolik letů týdně jim bude povoleno. Je možné, že by lety rozdělili mezi Prahu a Pardubice. Pokud by měli spoje do Prahy plné, tak předpokládám, že by asi preferovali Letiště Václava Havla.

A co dlouhodobější plány?

Co se týká zimního letového řádu, registrujeme zájem společnosti Rossiya o návrat na pardubické letiště. A jak jsem zmiňovala, právě podepisujeme smlouvu s novým dopravcem.