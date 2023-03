„Pro pěší bude lávka uzavřena pravděpodobně už od 2. března. Postupně dojde k demontáži zábradlí, odstranění asfaltového povrchu. Dělníci připraví nadchod pro následnou demolici mostovky. Ta je v plánu od 17. března do 19. března a v jejím průběhu dojde k plné uzavírce silnice I/35,“ informovala mluvčí Litomyšle Anna Doubravová. Opakovat se tak bude scénář z demolice a následné stavby prvního nadchodu.

Smetanova lávka v Litomyšli už je otevřená. Podívejte se na to, jak se stavěla

Objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 metru výšky povedou během demolice v obou směrech přes Smetanovo náměstí. Pro vozidla do výšky 3,5 metru pak v obou směrech po ulici T. G. Masaryka. „Pro další fáze rekonstrukce, která potrvá až do 31. října letošního roku, bude provoz na silnici I/35 v daném úseku zúžen na dva jízdní pruhy,“ dodala Doubravová.

Současně začne také rekonstrukce plynovodu u Vodních valů a Smetanova náměstí. Lidé musí počítat s částečnou uzavírkou Vodních valů. Další dvě etapy budou zahájeny začátkem července a dotknou se zejména částí Smetanova náměstí.

Silnici I/35 od světelné křižovatky po výjezd na Svitavy čeká kompletní rekonstrukce.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Další uzavírka čeká tranzitní dopravu napříč městem od okružní křižovatky na silnici I/35 u hotelu Dalibor po křižovatku s ulicemi Zahájská a Havlíčkova. Důvodem jsou opravy chodníků a povrchu silnice. Objízdná trasa povede obousměrně po silnici I/35 a také po silnici směrem na Kornice a Sloupnici. Omezení to ale není pouze pro řidiče, ale také pro chodce.

„Autobusová zastávka Litomyšl-Botana bude pro linkovou i městskou hromadnou dopravu v průběhu všech tří fází realizace zrušena bez náhrady. Linkové autobusy pojedou po I/35. Městský autobus od Smetanova náměstí odbočí z ulice Havlíčkova vpravo na ulici Zahájská a danému úseku se tak v rámci své jízdy vyhne,“ vysvětlil Miloslav Cink, referent odboru místního a silničního hospodářství.

Z kolony do kolony. Litomyšl čeká půlroční oprava silnice I/35 za 50 milionů

V dubnu pak začne kompletní rekonstrukce průtahu I/35 od světelné křižovatky po výjezd směr Svitavy. Práce potrvají podle Ředitelství silnic a dálnic zhruba pět měsíců, tedy až do konce srpna. Provoz na silnici I/35 bude během oprav zúžen do dvou jízdních pruhů. V zimě vždy dostane silnice, kudy denně projedou tisíce aut a kamionů, pořádně zabrat. Silničáři většinou pak zalepí nejhorší díry. Letos je konečně na pořadu dne kompletní oprava.

FOTO, VIDEO: Nadchod přes silnici I/35 v Litomyšli šel v noci k zemi

„V úsecích před a za světelnou křižovatkou budou na délku 35 metrů provedeny bezpečnostní červené povrchy, které zkracují brzdnou dráhu vozidel,“ doplnila Petra Drkulová z Ředitelství silnic a dálnic. Průtah je už ve špatném stavu, navíc výjezd na Svitavy se vždy opravoval jen provizorně. V roce 2018 silničáři opravili pětatřicítku od příjezdu od Vysokého Mýta po světelnou křižovatku.

Litomyšl tak opět čeká horké léto na silnici a řidiči se musí obrnit trpělivostí. „Co se dopravní situace v Litomyšli týče, nevypadá to na jednoduchý rok. Věřím, že stavební firmy opět udělají vše pro to, aby se doba nutná na plánované opravy co nejvíce zefektivnila a pokud to bude možné, tak i zkrátila,“ podotkl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.