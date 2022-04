Stavbařům se po malých krocích podařilo otočit první polovinu mostu, která je 86 metrů dlouhá a 27 metrů široká. Povedou přes ni dva jízdní pruhy budoucí dálnice D35. Obří konstrukci uvedl do pohybu hydraulický válec. „Most otáčíme zhruba o 35 stupňů oproti tomu, jak je budovaný,“ řekl Vladimír Dubšík z firmy Eurovia, která se na výstavbě dálnice podílí.

„Stavba tohoto rázu se v České republice ještě neprováděla a otáčení takového mostu je naprosto unikátní. Jsem rád, že se práce daří a první část mostu se dnes v noci povede otočit,“ připomněl pár minut před půlnocí generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Zhotovitel nyní potřeboval pouze tři noci. Jako první proběhly přípravné práce, poté samotné otočení a v poslední fázi, která je v plánu na pondělí, dojde k výškovému dorovnání konstrukce.

Metr za metrem

Most dělníci vysouvali nad železniční koridor po jednometrových krocích. „Posouváme to po železobetonové dráze, ve které jsou po třech metrech kotevní body. Do nich jsou zakotvené třímetrové tyče a hydraulický válec,“ přiblížil technicky náročný posun Dubšík.

D35 Časy-Ostrov



Výstavba dálnice D35 v úseku Časy–Ostrov umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 Hradec Králové–Holice–Vysoké Mýto, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel.

Pilíř sloužil jako osa otáčení, na druhém konci je most podepřen železnou konstrukcí. Při pohybu bylo nutné hydraulický válec postupně posouvat a kotvit. „O metr se posuneme tak za deset minut,“ dodal Dubšík s tím, že stavbaři nejdříve konstrukci posunou a poté přenastavují dráhu, po níž se pomalu sune. Když se vše daří, jak má, konstrukce se za hodinu přemístí zhruba o tři metry. Celkově museli stavbaři nový most posunout o 27 metrů. Podobný způsob stavby se v Česku dosud nepoužil.

Dálniční most se budoval po polovinách rovnoběžně s kolejemi, aby nebyl ohrožen provoz na trati. Na otočení teď čeká druhá polovina, totožná akce se bude opakovat od 6. do 10. května. Cestující tak musí počítat s tím, že na začátku května další tři noci vlaky přes Uhersko nepojedou.

Následně se most nad koridorem spojí a pokračovat budou nezbytné práce, jako je montáž svodidel, dokončení odvodnění a vedení kabelovodů, vodorovné značení nebo montáž protihlukových stěn. Kompletně hotový a zprovozněný by měl být stejně jako celý úsek D35 Ostrov-Časy v prosinci letošního roku.

Na otočení mostní konstrukce se stavbaři připravovali dlouho. Na podzim firmu potkaly komplikace, kdy konstrukce poklesla o několik centimetrů a železniční doprava na hlavním koridoru se musela zastavit. Pokles tehdy způsobily boční prefabrikované vzpěry. Důvodem byly špatné výpočty projektanta, který vytvářel realizační dokumentaci stavby a špatně spočítal technologii postupné betonáže. Stavba následně podléhala drobnohledu expertů a dál postupovala podle plánu.

Pro stavbu je unikátní jak technický postup, tak i lokalita. V místě se kříží železniční koridor a budoucí dálnice. Navíc most velmi šikmo překlene šest staničních kolejí v poměrně malé podjezdové výšce.

Složitost celé výstavby potvrdil i ředitel ŘSD. „Stavba Časy-Ostrov je velmi komplikovaná právě v tomto místě. Měli jsme tu řadu technických problémů, než jsme je dokázali vyřešit, docházelo ke zpoždění. To se nyní snažíme eliminovat,“ dodal Mátl s tím, že dálniční úsek bude dokončen v závěru letošního roku.