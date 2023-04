„Je to trend po celé republice, spousta dalších podniků vybavuje vozy kamerovými systémy. Není to proto, že bychom chtěli někoho šikanovat, špehovat, ale chceme chránit cestující, řidiče a revizory,“ sdělil provozně technický náměstek Dopravního podniku města Pardubic Petr Drápalík.

Nový bezpečnostní prvek dopravní podnik pořídí za 17 milionů korun bez DPH. Kamery se objeví ve všech zhruba 130 vozech. „Velkou část zaplatí dotace. Projekt by mohl být hotový do konce roku,“ doplnila mluvčí Dopravního podniku města Pardubic Jitka Malinská.

Nedostatek řidičů způsobuje problémy v MHD. Pardubice omezují některé linky

Současné kamery ve vozech sledují jen dveře, aby řidič viděl, zda ještě někdo nastupuje nebo vystupuje. Nové kamery budou monitorovat nejen vnitřek vozu, ale i jeho okolí. „Někdy si třeba cestující stěžují, že vozidlo jelo na červenou, což kamery nyní potvrdí, nebo vyvrátí,“ popsal Drápalík.

Systém bude navíc zaznamenávat případné problémy a sloužit jako důkazní materiál. Záznamy ale budou pracovníci podniku prohlížet jen v případě nehody nebo nějakého incidentu. Podle vedení dopravního podniku mohou sledovací zařízení působit i preventivně.

Incidenty v MHD

Pardubický dopravní podnik tak reaguje na zvyšující se počet incidentů ve vozech MHD. Není totiž výjimkou, že si řidiči dopravního podniku musejí volat na pomoc strážníky.

Například v listopadu loňského roku muži zákona spěchali na Masarykovo náměstí, kde 43letý muž rozbil okno autobusu a za jízdy vypadl ven. Před příjezdem městské policie stihl ještě rozbít další okna. „Na konci řádění agresivního opilce zůstala rozbitá celá jedna řada oken autobusu a škoda za více než osmdesát tisíc korun,“ sdělil mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

V listopadu jiný agresor v autobusu slovně napadl ženu, postiženého chlapce i revizorky. Vyhrocenou situaci museli uklidnit až přivolaní strážníci. O několik dní později 29letý muž a jeho družka, kteří jeli načerno, napadli dalšího revizora.

V Pardubicích dopravu zastavila neuvěřitelná nehoda. Srazily se tři trolejbusy

„Pokud bychom měli záznam, významně by nám to ulehčilo zjistit, co se uvnitř stalo,“ potvrdil ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Další incident, tentokrát s tragickým koncem, řešili policisté loni v březnu, kdy v autobuse na Palackého třídě došlo k pádu cestující. Řidič, který se zrovna pohyboval na úrovni vchodu do Atria, prudce zabrzdil a pětasedmdesátiletá žena upadla na podlahu autobusu.

V Pardubicích vyrostly prototypy nových zastávek MHD. Mají ochránit lidi i ptáky

„Po návratu domů se její zdravotní stav zhoršil a zdravotnickou záchrannou službou byla převezena do Pardubické nemocnice, kde po několika dnech těžkým zraněním podlehla,“ sdělila tehdy krajská mluvčí policie Andrea Muzikantová a vyzvala cestující a svědky, kteří pád ženy viděli, o pomoc.

„To byl jeden z důvodů, proč jsme začali o kamerách uvažovat,“ dodal náměstek Drápalík.