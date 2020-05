Po více než dvou měsících se v pondělí 25. května otevřou roubenky Muzea v přírodě Vysočina, a to jak na Veselém Kopci, tak v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku.

Veselý Kopec | Foto: archiv muzea

Otevření v pondělí je mimořádné, v dalších týdnech bude již otevřeno od úterý do neděle, jak je obvyklé. ,,Návštěvníci se mohou zatím těšit na prohlídku expozic přibližujících život drobných zemědělců a řemeslníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století," uvedla ředitelka muzea Ilona Vojancová. Na Veselém Kopci i v Betlémě budou samozřejmě platit bezpečnostní opatření, jak je například povinná dezinfekce rukou, dodržování rozestupů, ochrana horních cest dýchacích či menší skupiny pro prohlídky s průvodcem. Podrobnosti o podmínkách platících pro návštěvu muzea je možné se dozvědět na webových stránkách www.nmvp.cz. „Bez návštěvníků bylo v muzeu smutno. I když pro návštěvu platí mimořádné podmínky, věřím, že to společně s návštěvníky zvládneme. V tuto chvíli je prosíme o pochopení, zodpovědnost a ohleduplnost k sobě navzájem i k našim zaměstnancům. Těšíme se, že prohlídka muzea jim přinese radost z poznání i návštěvy zajímavého místa," dodala Ilona Vojancová.