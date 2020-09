Strany a hnutí odstartovaly ostrou fázi předvolební kampaně. Není divu, volby jsou za dveřmi. Kandidáti ANO vyrazili za voliči v Pardubickém kraji na kole.

Lidé si na sociálních sítích dělali ze začátku ostré předvolební kampaně ANO v Pardubickém kraji legraci. | Foto: Libor Starý

Ovšem jediné, co z jejich zevnějšku připomínalo cyklistický dress kód byly helmy na hlavách. Na pardubické Třídě Míru, kde kampaň před týdnem zahájili, to vypadalo jako by se chystali spíš do tanečních, než na rozbité silnice a prašné cesty v kraji.