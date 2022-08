Předseda JZD tehdy možná netušil, jakou dohodu to vlastně uzavřel. Chlapi na vrcholu sil a nadšeni z myšlenky založení vlastního spolku se pustili do práce. „Za víkend jsme vydělali 40 tisíc korun, tak moc jsme makali. To už by dneska asi nebylo možné,“ usmívá se Trinkl.

V roce 1983, kdy Stanislav Trinkl, Zdeněk Klejch a Luboš Knytl organizaci založili, měl spolek 23 členů. A ještě v témže roce se konala první propagační výstava. Psal se 30. říjen 1983. Aby se o chystané akci dozvědělo co nejvíce lidí, vyrobili členové poutače.

„Na cedulky jsme napsali, kde se výstava bude konat, a zapichovali jsme je okolo silnice 35,“ vypráví pobaveně Trinkl. Podomácku vyrobená reklama na chystanou expozici zřejmě zaujala jednoho z komunistických funkcionářů, který se na výstavu ptactva přijel podívat. „Holuby jsme tehdy měli v kleci, jejíž dno jsme vystlali Rudým právem. Na noviny pak ptáci káleli. To byl, panečku, malér,“ popisuje Trinkl jednu z mnoha příhod, kterou má s fungováním zdejšího spolku spojenou.

Dorazil i krokodýl

Další výstavy se konaly v bývalé kovárně, v hostinci i v chovatelském areálu ve Vysokém Mýtě. Nejen holuby, ale také exotické ptactvo a ovce chovatelé na pravidelně organizovaných akcích ve Slatině vystavovali. Sem tam se objevil i odvážnější chovatel. „Jednou sem někdo přitáhl třeba krokodýla,“ říká Trinkl, který ale zůstal věrný holubům, kterých má dnes sedm desítek.

39. ročník výstavy Českého svazu chovatelů Slatina se uskuteční o víkendu 27. a 28. srpna.

Později šli slatinští chovatelé do vlastního. Od obce dostali v roce 1989 k užívání pozemek Na brodě, kde se rozhodli zbudovat chovatelský areál. Vystavěli halu, klubovnu, kuchyni i sklad. A právě na tomto místě se dodnes pravidelně schází a pořádají výstavy. Letos se koná už 39. ročník.

„Minulá léta byla poznamenaná pandemií koronaviru. Jednou jsme museli výstavu zrušit úplně, o to víc se letos těšíme,“ uvádí současný jednatel spolku Petr Machata.

Výstava, která se pravidelně koná na konci srpna a láká vysoké stovky návštěvníků, i letos přinese bohatý program nejen pro chovatele, ale i pro další návštěvníky. Chybět nebude ani blafání stabiláku. „U každého hospodáře dříve na dvoře blafal stabilní stroj, který v podstatě nahrazoval dnešní elektromotor. Stabilák poháněl mlátičku, cirkulárku a tak dále,“ vysvětluje Machata, jenž se o posledním srpnovém víkendu postaví k velkému grilu, na kterém otočí nespočet vepřových kýt pro návštěvníky.

Než bude ale maso připraveno na ořez, může veřejnost zhlédnout více než tisícovku vystavovaných zvířat. „Přihlášeno máme asi 400 kusů králíků, 350 kusů holubů a 300 kusů drůbeže,“ láká Machata návštěvníky na výstavu.