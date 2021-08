„Mohou si zde vyzkoušet velké množství sportů, objevit svůj skrytý talent a najít si ten sport, který je baví. Ukotvuje se zde jejich zájem o sport, a to je cílem pořadatelského týmu,“ vysvětlil manažer Sportovního parku Pavel Stara. Děti navíc mají možnost odnést si za své výkony první medaili nebo diplom. Letošní novinkou navíc bude požární sport.

Vše o letošním ročníku, jeho programu i fotogalerie z minulých let najdete zde:

"Chcete si vyzkoušet nejnáročnější disciplíny tvrdých závodů? Přijďte do Sportovního parku Na Špici v Pardubicích. TFA – to je zkratka z anglického Toughest Fierefighter Alive – nejtvrdší hasič přežívá. Pro děti je připravena dětská verze této soutěže. Nejtvrdší hasič HZS Pardubického kraje Marek Víšek se vám představí dnes na hlavní stage v 11 a 17 hodin. V tento čas si můžete okusit disciplíny i vy anebo po celých devět dní na našem stanovišti.A soutěžíme i dnes. Otázka zní: Náročné disciplíny v TFA mohou hasiči běhat ve sportovním oděvu nebo musí mít hasičský oblek na sobě? Na otázku nám přijďte odpovědět dnes a my nejrychlejších deset dětí odměníme pěknou drobnou cenou.Těšíme se na vás ve Sportovním Parku Na Špici," láká mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.