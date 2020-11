Středa 10 hodin dopoledne. Tesco v Poličce nemá na první pohled žádnou regulaci, mezi regály se dostáváme i bez vozíku. Naproti tomu pár kilometrů odsud u malého krámku v Lezníku už byla cedule, že dovnitř smí najednou jen dva lidé. Jednota v Dolním Újezdu pouští zákazníky jedině s vozíkem nebo košíkem. Supermarkety v Litomyšli posílily ostrahu a zaměstnanci dovnitř nepustí nikoho bez vozíku. I manželský pár musí mít dva vozíky. Problémy nastávají ve špičkách, jinak je v obchodech relativní klid.

„Z našich dat víme, že nižší koncentrace zákazníků bývá na našich obchodech v časech od 6 do 9 hodin a pak od 12 do 14 a po 18.30 hodin. Doporučujeme, aby zákazníci využili k nákupu právě tyto časy,“ uvedl Václav Koukolíček, mluvčí Tesco Stores ČR.

Zásah strážníků

I obchody a supermarkety v Ústí nad Orlicí upravily počty košíků, aby jejich množství odpovídalo velikosti prodejen a dohlížejí na pravidlo jeden koš, jeden zákazník. Většina lidí pro vládní nařízení nemá pochopení. „Větší blbost, co vymysleli, už snad vymyslet nemohli. Já si dělám větší nákupy, ale chodím i pro drobnosti, které dojdou, a to stylem vběhnu do obchodu, vezmu, co potřebuji a odcházím. To je záležitost na pár minut. Takhle tam budu stát jak d…., protože musím mít košík nebo vozík,“ rozčiluje se Eva Novotná z Ústí.

Nový systém nadzvedl i ty, kteří si pořídili vlastní nákupní košíky, aby se nemuseli dotýkat madel košů po jiných lidech. Ty totiž častokrát nejsou po každém zákazníkovi dezinfikovány. „Nejdřív si máme pořídit svoje košíky kvůli hygieně a teď je nebudeme moc použít. Jak v Kocourkově,“ zlobí se Lucie.

Ne všichni zákazníci ale opatření přijali s pochopením. V Chrudimi v jednom z marketů řešili za středu hned čtyři incidenty, kdy si zákazníci odmítali vzít košík nebo vozík. „Nebylo to nic příjemného, byli docela agresivní. Ve dvou případech jsme dokonce museli volat městskou policii,“ uvedl pracovník, který ve vestibulu hlídal dodržování opatření. Výjezd do hypermarketu policie potvrdila.

„Zákaznice odmítala vzít vozík s argumentem, že v prodejně je minimum lidí a nařízený limit je tedy i bez vozíku dodržen. Po příjezdu hlídky na místo však už žena byla pryč, z obchodu odešla,“ potvrdil operační důstojník chrudimských strážníků.

Konec front u kasy?

Lidé sice hlavně první den platnosti nového opatření v marketech brebtali, ale v zásadě se omezení počtu nakupujících obešlo bez problémů. Kvůli obavám z obrovských front na nákupní vozíky dokonce do té míry, že ve středu markety zely atypickou prázdnotou. Například v chrudimském Kauflandu jely i přes poloprázdnou prodejnu čtyři kasy a před každou stáli maximálně dva zákazníci, což je zde nevídaný jev. Odsýpalo to.

Ve čtvrtek už se v marketech pohybovalo zákazníků více, frekvence lidí se blížila běžnému provozu. I přesto jak před chrudimským Albertem, tak před sousedním Kauflandem i při odpolední špičce vozíků stále zbývalo dostatek. „Nakoupil jsem si ve středu cestou z práce raději v malém obchodě u nás na sídlišti, než abych riskoval nějaké hodinové čekání na košík,“ uvedl Martin Kulák z Pardubic. „Ale měl byste vidět ty důchodce, pane redaktore. Těm je to úplně jedno. U regálů s akčním zbožím se na sebe tlačí, jakoby se nechumelilo,“ kroutila hlavou paní ve středních letech, která se právě vracela z nákupu v Albertu.

Nařízení „osoba rovná se vozík“ přináší mnohé pitoreskní situace. Například scénku s manželským párem, kdy žena táhla k pokladně plný vozík a muž vedle ní zcela prázdný. Hlavně řada seniorek pak kroutila hlavou nad tím, že i když chodí na nákup se svým vlastním košíkem, musí si vzít přesto ještě navíc erární. Někdy jejich vlastní proto pohlídala služba ve vestibulu.

Jak nakupovali naši čtenáři?



Anna R.: V Albertu v Litomyšli jsem byla upozorněna na košík. Nicméně jsem ho nebrala, páč na rohlíky ho nepotřebuju omatlávat. Prošla jsem a pohoda.



Anna Slámová: V Kauflandu ve Svitavách v pohodě, ale v Lidlu si paní s sebou vzala 3 děti kolem 6-8 let a ty se motaly v uličce při nakupování, no hrůza nikdo to neřešil, kolik lidí je na košík.



Veronika Mihulová: Albert Vysoké Mýto cca 15.30 – pár lidí, paní u vchodu dávala košíky. Vše úplně v pohodě.



Martin Pelikán: Nejprázdnější Penny v Litomyšli, co jsem za poslední dobu zažil. Jen chudák obsluha, co naštvaným a hádajícím se lidem vysvětluje, že si musí vzít vozík.



Marsi Krčmářová: My byli v Kauflandu Višňovka v Pardubicích a museli jsme si jako pár vzít dva vozíky, jelikož by nás ochranka s jedním nepustila, přitom jsme jedna domácnost, jeden nákup…