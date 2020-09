Počet osob s covidem v okrese přepočtený na 100 000 obyvatel:

Pardubice: 96

Chrudim: 99

Svitavy: 112

Ústí nad Orlicí: 81

Tři okresy Pardubického kraje se rozsvítily na semaforu Ministerstva zdravotnictví oranžovou barvou. Pozitivně testovaní lidé ale mají podle hygieniků většinou mírný průběh onemocnění koronavirem. Nemocnice v Pardubickém kraji mají v současné době volná lůžka.

Zatímco ještě před několika týdny přijímala pacienty s koronavirem jenom nemocnice v Pardubicích, nyní už je situace jiná. „V tuto chvíli přijímají pacienty s onemocněním covid-19 všechny naše nemocnice. Počty hospitalizovaných se proměňují, podle posledních informací je s covidem-19 ve všech pěti nemocnicích hospitalizováno dohromady 51 pacientů, z toho 11 jich bylo ve vážném stavu,“ uvedla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Situace je podle vedení nemocnice v kraji klidná. Personál to ale někdy vidí jinak a neskrývá obavy. Zdravotní sestra z Pardubické nemocnice, která si nepřála být jmenována, sdělila redakci Deníku, že na infekčním oddělení je v současné době plno.

„Někdy odcházejí pacienti domů brzy a pak se zbytečně vracejí na doléčení,“ popsala sestra z Pardubicka.

Nemocnice se brání

Vedení nemocnice ale s tvrzením nesouhlasí a brání se nařčení, že by se domů propouštěli nedoléčení pacienti. „V nemocnici jsou vždy hospitalizovaní pacienti, kteří hospitalizaci vyžadují. Jakmile to jejich stav umožňuje, bývají propuštěni do domácího léčení. Infekční oddělení v tomto není výjimkou,“ dodala Semrádová.

V Pardubickém kraji je v současné době zhruba 1200 pozitivně testovaných lidí na koronavirus. Nemocnice zatím žádná mimořádná opatření nechystají. „Nemocnice Pardubického kraje v tuto chvíli zvládá péči o covid pacienty za běžného provozu. Plánovaný provoz nemocnic se dynamicky přizpůsobuje podle dostupných kapacit. K zásadnímu omezení plánované péče zatím nedošlo. Všechno však záleží na vývoji epidemiologické situace,“ vysvětlila Kateřina Semrádová.