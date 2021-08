"Ve špičce projet Svitavy je šílené. Z práce jsem to jel přes půl hodiny. Je to o nervy, ale musíme to vydržet. Fronty ze všech směrů," popsal naštvaný řidič Karel Bartoš. Ve středu odpoledne stála kolona ze Svitav až do Javorníku a lidé se děsí zejména páteční špičky.

Během rekonstrukce hlavního tahu z Čech na Moravu platí jednosměrná uzavírka úseku Gajer - Lačnov ve směru Hradec Králové - Mohelnice přes Mikuleč, Javorník a Svitavy s výjezdem na silnici I/35 u Koclířova. "Uzavírka jednoho směru byla nutná z hlediska bezpečnosti pracovníků při provádění prací. Pokud se má dodržet co nejkratší termín realizace opravy této komunikace, tak jen s uzavírkou jednoho směru. Vyhodnocen byl směr Hradec Králové - Mohelnice," vysvětlil svitavský místostarosta Pavel Čížek.

Pokud by neprošla jednosměrná uzavírka, musela by se stavba rozdělit na více menších částí. Provoz by se v délce opravovaného úseku řídil kyvadlově. Stavba by se tak protáhla až do zimních měsíců. "Takto se počítá s objízdnou trasou do konce srpna a během tří víkendů v měsíci září, kdy se na opravovaném úseku bude dokončovat stavba a realizovat okružní křižovatka při výjezdu ze Svitav na Opatovec," dodal Čížek.

A do toho se ještě opravuje i silnice do Poličky…

Objízdná trasa je podle harmonogramu naplánována do 31. srpna. Investor i zhotovitelé slíbili, že se budou snažit práce co nejvíce urychlit, aby případně objízdná trasa co nejdříve skončila.

Lidé ve Svitavách už pocítili hustší dopravu, průjezd městem trvá déle než obvykle. "Dopravní zátěž je enormní, ale jiná objízdná trasa možná není," přiznal místostarosta. Kvůli dlouhým kolonám na průjezdu Svitavami u okružní křižovatky do náměstí je dočasně vypnuta světelná signalizace přechodu pro chodce.