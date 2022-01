VIDEO: O pohlaví se nezajímala, novorozence vyhodila do kontejneru a šla spát

/ESKORTA ŽENY K SOUDU, VIDEOZÁZNAM TISKOVÉ KONFERENCE POLICIE ČR/ Soud v poledne rozhodl o vzetí ženy do vazební věznice v Brně. Matce, která v sobotu v noci nad ránem vyhodila novorozence do kontejneru na Labském palouku v Pardubicích, hrozí až výjimečný trest. Ženě je 25 let, má už děti, a novorozencem je holčička. Doposud nebyla trestaná. Bydlí v paneláku v sousedství kontejnerového hnízda. Partner ženy chce děťátko do své péče. Podívejte se na videa z eskorty ženy k soudu.

Policisté vedou k soudu ženu, která vyhodila své novorozeně do kontejneru. Soud rozhodoval o jejím vzetí do vazby. | Video: Remešová Nikola

„V sobotu 8. ledna krátce před čtvrtou hodinou ranní muž a žena při procházce krajským městem náhodně prohlíželi kontejnery v lokalitě Labský palouk, kde v jednom kontejneru na komunální odpad objevili živého novorozence. Přestože je nález vylekal, zachovali se zcela správně a začali hledat pomoc," uvedl na dopolední tiskové konferenci Policie ČR vyšetřovatel Milan Šimek. Muž a žena prohledávali u sídliště Labská louka kolem čtvrté hodiny ranní kontejnery. Bydlí v jiném městě a do Pardubic občas jezdí. Podle vyšetřovatele šlo o velké štěstí, protože v ulici už jednou byli a později se tam ještě vrátili, až napodruhé dítě v kontejneru našli. "Nález je vylekal. Nezpanikařili, hledali pomoc. Zvonili na zvonky domů, zastavili vozidlo, žena s mužem jim pomohli," uvedl Šimek. Policisté vedou k soudu ženu, která vyhodila své novorozeně do kontejneru. Soud rozhodoval o jejím vzetí do vazby.Zdroj: Remešová Nikola Díky tomu se na místo dostal lékař, který novorozenci poskytl prvotní pomoc a následně jej převezl do nemocnice. Jednalo se o holčičku, silně podchlazenou a s teplotou kolem 20 stupňů. Po ohledání místa se ještě pozdě v noci okamžitě rozběhlo pátrání po horké stopě po matce dítěte a případně dalších osobách. Do pátrání se zapojily desítky policistů se zaměřením na lokality poblíž místa nálezu holčičky, ale nejen nich. Záhy byly získány dva zajímavé poznatky, jeden směřoval k nedaleké ubytovně, kde se vyskytovala těhotná žena ve společnosti nějakého muže, druhý k blízkému domu nedaleko od místa nálezu novorozence. "Rychlým doprověřením poznatků se ukázala jako správný výskyt ženy z nedalekého paneláku. Tam po necelých čtyřech hodinách, krátce před půl osmou ráno, policisté zazvonili u jejího bytu a překvapili jsme ji ve spánku. Žena od počátku nic nezapírala," dodal Šimek. K dopátrání ženy podle informací Deníku napomohli sousedé, kteří tušili nebo věděli, že je těhotná. Policisté vedou ženu k soudu: Zdroj: Remešová Nikola Matkou je 25letá žena, která už děti má. U výslechu prý řekla, že nevěděla o tom, že je těhotná. „Přestože partner i širší rodina se jí na možné těhotenství opakovaně vyptávali,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská. Žena podle policistů v pátek v noci pocítila první porodní bolesti, nikomu však nic neřekla a v ranních hodinách spontánně porodila. O pohlaví novorozence se prý ale nezajímala, tělíčko zabalila do starého hadru, pak jej vyhodila do blízkého kontejneru a šla spát. Partner ženy při výslechu uvedl, že by mu další dítě nevadilo. „Holčičku by si přál a bude o ni bojovat,“ řekla Janovská. O nálezu živého novorozence jsme v sobotu psali zde: VIDEO: V kontejneru nalezený novorozenec už je mimo ohrožení. Matka je zadržena Žena je obviněná ze zvlášť závažného zločinu pokusu vraždy na nezletilci. Trestní sazba je 15 až 20 let, případně trest výjimečný. "Důležitou roli budou hrát v daném případu posudky, nelze vyloučit do budoucna změnu právní kvalifikace," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská. Okresní soud dnes také rozhodne o vzetí ženy do vazby. Dítě bylo naštěstí nalezeno brzy a podle vyjádření soudního lékaře mu prý vzhledem k nízkým teplotám zbývalo pouze pár desítek minut života. Žena je nyní obviněná za zvlášť závažný zločin pokus o vraždy nezletilého. Hrozí jí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obviněná dosud nebyla trestána, nyní čeká na soud ve vazbě. Podle Markéty Janovské se jedná o nejzávažnější násilný trestný čin letošního roku v Pardubickém kraji. Podobný případ se stal před několika lety v Teplicích: Porodila dítě a hodila ho do kontejneru. Za vraždu novorozence dostala 15 let Živý, ale silně podchlazený novorozenec v kritickém stavu byl nalezen v pardubickém kontejneru na odpadky v sobotu kolem čtvrté ráno. Živé dítě objevili dva náhodní svědci, nestalo se tak však při vynášení odpadků, jak vyplývalo z prvních informací. Čtyři hodiny poté policie našla jeho matku. Miminko již je ve stabilizovaném stavu. Událost stala na okraji Polabin v ulici Labský palouk, v novější zástavbě. V Pardubicích je babybox, nachází se v areálu zdejší nemocnice. Přesto matka dítě odložila do kontejneru na odpadky na druhé straně města, asi čtyři kilometry od místa činu. "Co za ženskou tohle může udělat," kroutí hlavou lidé na Facebooku Pardubického deníku a přidávají i ostřejší komentáře. PŘIPRAVUJEME DALŠÍ INFORMACE