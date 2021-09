"Podle lidí, kteří byli na místě, nejde o nic neobvyklého. Prý se to stává docela často," dodala Horáková.

Hasiči v pondělí naháněli stádo krav, které uteklo do centra Poličky. | Foto: Facebook

Netradiční zásah mají dnes za sebou profesionální hasiči z Poličky. Tentokrát nechali cisternu v garáži, protože na ně čekal u základní školy jiný problém než plameny. Stádo krav. To se poté přemístilo k mateřské školce a nakonec zakotvilo u jídelny.

