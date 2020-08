Výstavu Dracula a ti druzí – krvavá historie připravil brněnský Letohrádek Mitrovských. Návštěvníci ji najdou až do konce září v zrekonstruovaných konírnách v předhradí.

„K vidění jsou skutečné historické osobnosti od středověku až po 19. století, jejichž osudy byly spjaté s krvavými událostmi,“ uvedl kurátor výstavy Petr Lukas.

Hřbitovu, Čachtické paní v krvavé lázni a dalším hrůzostrašným exponátům vévodí tři oživlé obrazy. Reagují na návštěvníky, kteří se před nimi pohybují. Přirozeně vypadající postavy na nich se rázem mění nebo z obrazu vyskakují.

Připravených je více variant, takže návštěvníci nikdy nevědí, co v danou chvíli postava na obraze udělá. „Princip je založený na důmyslném propojení LED televize, nahrávce na flashdisku a pohybovém čidle. To zaznamenává pohyb návštěvníků v blízkosti obrazu. Program, který pohyb zachytí, postavy rozpohybuje. Osoby na obrazech jsou fiktivní, ale jsou mezi sebou tak trochu propojené. Muž vstupuje do obrazu ke krasavici, holčička k muži. Někteří lidé tráví před obrazy spoustu času a postavy na obrazech provokují, aby všechny reakce viděli,“ řekla Květa Korbářová z hradu Svojanov.