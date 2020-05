Ačkoliv česká vláda nakupovala ochranné pomůcky od počátku epidemie koronaviru ze zahraničí, především z Číny, byla by naše země schopná být soběstačná.

Ukazuje se to na široké nabídce firem jen z Pardubického kraje. Ba co víc. Soběstačný by byl dokonce i samotný Pardubický kraj, kdyby byl samostatným státem.

„Právě náš kraj je v tomto v obrovské výhodě, zdejší firmy pokrývají svou produkcí téměř veškerou potřebu ochranných pomůcek,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Zmínil přitom zejména orlickoústeckého výrobce respirátorů na ochranu dýchacích cest Moldex. A k tomu řadu dalších firem, jako CityZen nebo Evonu Chrudim, jež vyrábějí roušky, i řadu výrobce dezinfekce, a to včetně zdejších škol.

Zavřené dveře od vlády

Mnohé české firmy si v minulých týdnech stěžovaly, že u vlády narážejí se svými nabídkami ochranného materiálu na zavřené dveře. A to ačkoliv proti čínskému je mnohdy nejen levnější, ale i kvalitnější. A řada dalších na jejich výrobu přecházela až poté, co je o pomoc požádaly jiné subjekty, například kraje nebo obce.

„U vlády mi chybí aktivita ve vyhledávání českých výrobců ochranných pomůcek. Měla by jim dávat přednost před nákupy z Číny,“ podotkl hejtman Martin Netolický.

Hejtmanství proto nyní podpořilo sedmi miliony korun dotace firmám, které přišly s inovacemi na poli ochranných pomůcek.

„Jejich produkty vedle moderních, nových řešení navíc přispějí k tomu, aby Česká republika byla nezávislá na dovozech a byla připravená na boj s epidemiemi od domácích producentů,“ uvedl hejtman Netolický.

Mezi podpořenými projekty se nachází výroba roušek z nanovláken, výtěrové tyčinky, respirátory, ochranné masky a podobně.

Příklady sponzorů a rovněž firem z kraje, jež dodaly nebo budou vyrábět ochranné pomůcky:



Moldex Ústí nad Orlicí

SPŠCH Pardubice, PROXIM, Penta Slatiňany (desinfekce),

CityZen, Evona Chrudim (textilní a nano roušky),

Medeta Polička (roušky, pláště pro nemocnice), ISOLIT-Bravo (výtěrové tyčinky)



- a velká řada sponzorů: Elektrárny Opatovice, Czechoslovak Group, Hedva M. Třebová, vietnamská komunita (roušky, rekuperace), Průša Research a Tiskne celé Česko (štíty), COVMask (celoobličejové masky) atd. atd.