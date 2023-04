Někdo vyrazí na pomlázku, jiný možná na lyže. Orlické hory mají před sebou poslední dny, které si můžete užít na sjezdovkách. Lyžařská střediska v Říčkách a na Šerlišském Mlýně otevřou v druhé polovině týdne. Jsou to už poslední dvě místa v Orlických horách, kde se svezete.

Zimní krása hor. | Foto: Michal Fanta

Už jen dvě střediska v Orlických horách lákají na své sjezdovky, Šerlišský Mlýn a Říčky. Pro ostatní sezona skončila. Kdo pak je ochoten absolvovat delší cestu, může se ještě vydat do Krkonoš.

V Říčkách se zřejmě bude lyžovat i na Velikonoce v pondělí.

"Provoz areálu je do středy 5. dubna přerušen. Ve čtvrtek středisko znovu otevřeme v běžné otevírací době 8 až 16 hodin s předpokladem provozu až do pondělí 10. dubna. Vše bude záviset na aktuálních podmínkách," informoval provozovatel Ski centra Říčky na svých webových stránkách.

Do 6. dubna zavřel skiareál Šerlišský Mlýn. Od pátku 7. dubna do 9. dubna se tu bude lyžovat po celý den - od 8.30 do 16 hodin. O dalším provozu bude středisko informovat, v plánu však je lyžovačka i další víkend od 14. do 16. dubna: "Sněhové podmínky jsou velmi dobré, stále máme na sjezdovce více než půl metru sněhu."

