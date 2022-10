„Nejbohatší rod v zemi mohl svoje sídlo vyzdobit tím nejlepším, co bylo dispozici. I po půl tisíciletí dokládají pozůstatky původní výzdoby interiérů dosud nedoceňovanou skutečnost, že pardubický zámek byl nejstarším skutečným renesančním sídlem v Čechách,“ připomněl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

FOTOGALERIE: Kůň v životní velikosti i zbraně. Pernštejnové se vrací na zámek

Ačkoliv se na zámku nedochovalo žádné původní vybavení, tým odborníků, kteří pracovali na nové výstavě, to neviděl jako nevýhodu. „Vzali jsme to jako výhodu. Tak jsme mohli exponáty udělat interaktivní,“ dodal Libánek. Návštěvníci tak při prohlídce narazí na herní prvky, animované obrazy, film nebo dílničku pro děti. Dílo Pernštejnů pak návštěvníci mohou odhalit z ptačí perspektivy při pohledu na model města a přilehlého okolí oživený videomappingem.

Padací most a zážitková zbrojnice

Součástí okruhu jsou i valy a hradby, které v sobě v minulosti uzavíraly i rozsáhlé zbrojní sklady. „Tohle místo mi přišlo vždycky hrozně hezké. Takže to byla první věc, kterou jsem chtěl integrovat do prohlídkového okruhu,“ popsal Libánek doposud nezpřístupněný průchod ze zámku na valy, kde návštěvníci přecházejí přes padací most.

Manipulaci s tehdejšími zbraněmi a oblékání zbroje si pak návštěvníci mohou vyzkoušet v pernštejnské zbrojnici. „V téhle zbrojnici by si měl návštěvník hrát. Když nemáme originály, tak vystavme repliky, a pokud vystavujeme repliky, tak není důvod, proč by si na ně návštěvník nemohl sáhnout,“ popsal vybavení nové zbrojnice historik Jan Tetřev.

Tváří tvář s Pernštejny

Nový prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách doslova oživuje příběh pardubického šlechtického sídla. Rod Pernštejnů, který je neodmyslitelně spjat s Pardubicemi, se do prostor zámku vrátil i v podobě nové rodové galerie. Ani ta se však nerodila lehce, obrazárna se na zámku totiž také nezachovala.

„Použil jsem dva různé postupy. U těch Pernštejnů, u kterých se dochovaly obrazy jejich podoby, jsem vycházel z ní. U druhého způsobu jsem musel zvolit typ tváře a manipulovat s podobou,“ přiblížil svou práci na obrazech Petr Nikl, který obrazy tvořil tři čtvrtě roku. Akademický malíř musel u některých obrazů čerpat pouze ze své fantazie. „Bylo to velké dobrodružství, proto mě to tolik bavilo. Bylo vzrušující ponořit se do renesanční doby, to mě zajímalo a dokonce mě to pak inspirovalo pro další práci,“ dodal Nikl.

Nový prohlídkový okruh je součástí rozsáhlé rekonstrukce interiérů a exteriérů jak v paláci, tak v části hospodářských budov za celkem 157 milionů korun. Samotné vybavení má hodnotu 25 milionů. „Navrhli jsme vybavení, které už na zámku může zůstat i při dalším doplňování expozic v budoucnu. Máme tu erbovní síň, nově namalovanou rodovou galerii, domalované nástěnné obrazy. Přitom jsme si dávali záležet na kvalitě materiálů, řemesel i uměleckého zpracování a v tom je tato expozice, myslím, výjimečná,“ prozradil architekt výstavy Petr Všetečka.

Pro Pardubický kraj, který zámek posledních více než 20 let spravuje, to je pokrok v prezentaci památky. „Donedávna mnoho lidí v republice ani nevědělo, že je v Pardubicích nějaký zámek, byly tu jen čistě muzejní výstavy a expozice. V nové zámecké expozici, která vznikla v rekonstruovaných prostorách, nás vrací do dob největší slávy Pardubic. A já věřím, že od dob Pernštejnů nebyl zámek v takové kondici, jako je dnes,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Seznámit se s rodem Pernštejnů lidé mohou od úterý 27. září.

Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách



Pro veřejnost se expozice otevřela 27. září. Celý zámecký okruh si návštěvníci mohou projít samostatně nebo jako komentovanou prohlídku s průvodcem. Otevřený je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Komentované prohlídky se konají každou celou hodinu, poslední v 17 hodin. Vstupné je 220 korun, snížené 110 korun.