Po uvolnění restrikcí se konečně podívala také mimo Evropu. Velkou část letních prázdnin trávila v Gruzii, především túrami po Kavkazu. Na podzimní sezonu už plánuje navázat na svou přednáškovou činnost. „Mám naplánované dvě přednášky na cestovatelském festivalu, který se bude v Pardubicích konat od 13. do 21. listopadu. Budu mluvit o Gruzii a druhá přednáška má název Průsery na cestách a jak je přežít,“ zve Hrdá na populární akci.

Ani na jaře, kdy byla vládní opatření nejpřísnější, se svého koníčku vzdát nemusela. „Během Velikonoc jsem chtěla s kamarádkou vyrazit na cestu po Čechách. Bohužel byly zavřené okresy, tak jsme musely změnit plány a vyrazily jsme do Chorvatska,“ popisuje.

Na žádné výraznější problémy během svých cest nenarazila. Na hranicích maximálně zkontrolovali, zda má potřebné dokumenty. „Třeba v Andoře celníci mnohem víc zkoumali naši dodávku, která měla vzadu postel. Obdivovali, jak to máme skvěle vymyšlené, že i v době, kdy jsou zavřené hotely, můžeme cestovat po Evropě,“ konstatuje Hrdá.

Vzhledem k tomu, že všechny plánované přednášky byly zrušeny, v Čechách se moc dlouho nezdržela. „Na Vánoce jsem si naplánovala zhruba měsíční cestu přes Francii a Španělsko do Portugalska,“ vysvětluje.

„Během přednáškové sezony mám za týden klidněi čtyři akce. Na podzim loňského roku se najednou ale všechno zrušilo, znamenalo to pro mě i docela velký zásah do rozpočtu,“ vysvětluje Hrdá, která také vyučuje angličtinu.

