Pardubice výrazně pokročily s projektem, který má ve městě usnadnit řidičům parkování. Přes tři tisíce čidel má sledovat obsazenost parkovišť. Cílem projektu je parkovací systém propojený s mobilní aplikací, která bude navigovat řidiče na volné parkovací místo nebo hlídat, zda na vyhrazených místech neparkují auta bez oprávnění.

„Zkušební provoz bychom chtěli zahájit v lednu příštího roku,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš (ODS).

Inspiraci krajské město si vzalo z Londýna. „Pardubice jsou ale ojedinělé v rozsahu projektu. Máme 3 300 senzorů plus dalších 800 parkovacích míst sledovaných kamerou. Tím jsme určitě unikátní,“ dodal Kvaš.

Mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková uvedla, že město chce na projekt čerpat dotace z Evropské unie. „A celý projekt má být hotový v roce 2023,“ doplnila.

Technologickou novinku Deníkem oslovení obyvatelé Pardubic vítají. Na druhou stranu zdůrazňují, že problémem je hlavně nedostatek parkovišť.

„Myslím si, že nový systém nic nevyřeší. Míst je málo a parkování je drahé,“ uvedl například řidič, který se představil jako Václav.

„Novou aplikaci určitě budu využívat, pokud mi parkování usnadní. Všechna parkoviště tu jsou přeplněná, chtělo by to více parkovacích míst. Je to smutné, místo toho aby se udělala nějaká nová parkovací místa, tak se všude staví jen domy,“ popsal další z řidičů Jakub Krtek.

Prvním místem, kde se parkovací senzory objevily, je parkoviště v Pernerově ulici. Tam se jedná o 54 míst. Další by měla přibývat.

„Denně chceme osadit zhruba 100 parkovacích stání, tak abychom práce v některých případech spojené s novým značením dodělali do konce září,“ doplnil náměstek primátora.

Harmonogram instalace senzorů v Pardubicích.Zdroj: Deník

Senzory specializovaná firma postupně doplní na všechna parkovací stání v parkovacích zónách. Kromě Závodu míru, kde budou parkoviště pod dozorem kamerového systému.

„Budeme moci vyhodnocovat, jak fungují zóny placeného parkování, aniž bychom si kvůli tomu museli objednávat speciální analýzy za statisíce korun, budeme vědět, která parkovací místa využívají spíše rezidenti a která naopak návštěvníci,“ připomněl další výhodu systému Kvaš.

Město si od toho slibuje zlepšení dopravní situace v Pardubicích.

Budování inteligentního parkovacího systému začalo kompletní obměnou parkovacích automatů, jejichž instalace město vyšla na zhruba 18,5 milionu korun. Dalším dílkem jsou zmíněné parkovací senzory a vše završí zprovoznění Městského dopravního informačního centra (MDIC), které bude spravovat Dopravní podnik města Pardubic.