Na nástupišti, které je od hlavního nádraží vzdálené asi půl kilometru, je prozatím jen zaslepený tubus. Cestujícím by nové ostrovní nástupiště urychlilo cestu do centra Pardubic. V případě realizace by na zastávce končily vlaky od Hradce Králové a Chrudimi, dle odhadů by se jednalo o dva páry vlaků za hodinu.

Správa železnic by zastávku chtěla realizovat současně s probíhající rekonstrukcí železničního uzlu v Pardubicích.

„Považujeme za prospěšné, aby se tato zastávka stihla realizovat za provozu při rekonstrukci uzlu, neboť tím můžeme docílit nižších nákladů,“ řekl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na stavbu ale chybí peníze. Rozpočet zastávky byl původně přes 80 milionů korun. Šéf Správy železnic Jiří Svoboda potvrdil, že projekt už se podařilo zlevnit zhruba o 15 milionů korun, ale ani to nestačí. Ministerstvo proto žádá, aby se na stavbě podílel i město a kraj.

Ministr dopravy Martin Kupka v Pardubicích.Zdroj: Deník/Nikola RemešováO příspěvek z městské i krajské kasy vedení samospráv požádal ministr dopravy. „Před námi je teď úkol nejen snížit investiční náklady ale zvládnout i tuto menší investiční akci v rámci jedné stavby. Byl by to určitě přínos pro další dopravní vztahy v tomto území i město Pardubice,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Město, které o zastávku stojí, chce přispět milionem korun.

„Jsme připraveni navrhnout zastupitelstvům částku 1 milion korun jako příspěvek na vybudování zastávky Pardubice-centrum. Vyčkáváme oficiální odpověď a jsme připraveni poté konat,“ potvrdil náměstek primátora Jan Hrabal, který dodal, že taková změna rozpočtu města podléhá schválením městského zastupitelstva.

Pardubický kraj chce prozatím uvolnit také jeden milion korun.

„V současné době s ministerstvem dopravy řešíme, zda bude možné tento záměr realizovat. Na dalším jednání krajského zastupitelstva bude předložený návrh na uvolnění jednoho milionu korun jako příspěvku na vybudování zastávky,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že o konečné částce je kraj ochoten s ministerstvem dopravy dále jednat.

Protažení spojů blíže do centra města by pro kraj znamenalo další výdaje.

„Zajíždění vlaků na zastávku centrum vyjde Pardubický kraj minimálně na 3,5 milionu korun ročně,“ upřesnil Kortyš.

Konečné slovo bude mít ale ministerstvo dopravy.

„V tuto chvíli nelze jasně říci, zda k realizaci opravdu dojde, ačkoliv se o to Pardubický kraj snaží. Důležitý bude i postoj a případná finanční podpora pardubického magistrátu,“ dodalo hejtmanství, podle kterého by nová zastávka zlepšila dopravní obslužnost v regionu.