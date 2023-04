„Dělali jsme srdcem a bylo nám všem jedno, v kolik hodin jdeme domů,“ vzpomíná.

Kolem zlatavého moku se točí celý jeho život. Absolvoval nejznámější českou pivovarnickou školu v Podskalské ulici v Praze. Pivo vařil v Hradci Králové i v zahraničí. Později v řadě zahraničních pivovarů vychovával novou generaci sládků. Jako lektor dokonce pomáhal rozběhnout pivovary na severu Španělska nebo na Kanárských ostrovech. Nyní zájemce učí vyrábět pivo i doma.

K vaření je podle sládka potřeba cit, mít jen jakousi kuchařku nestačí. „Sládek musí mít jiný cit než třeba kuchař. Pivo je živé až do konce, až do té lahve. K němu musíte dát ještě daleko více citu,“ popisuje svou práci.

Rambousek je živým důkazem, že pivovarnictví je opravdové řemeslo. Říká ale, že Češi z piva v minulosti udělali sprostý nápoj. „V minulosti byla tendence stále více a více vyrábět a nemyslelo se na zdraví lidí. Z piva se udělal levný sprostý lidový nápoj. A to byla chyba,“ vzpomíná.

Dnes je podle něj situace úplně obrácená a naopak je tendence, aby pivo bylo na úrovni. Cena má podle něj zohledňovat časovou, energetickou a surovinovou náročnost výroby piva. „Já už jsem před kolika lety říkal, a nikdo mi nevěřil, že dneska by pivo v hospodě mělo stát osmdesát korun,“ dodává s tím, že ta doba už přišla.

Jeho srdce patří Pardubicím. „V Pardubickém pivovaře jsem se svým způsobem narodil,“ říká s úsměvem. Proto také těžce nese, že se 30. března brány pivovaru zavřely a zdá se, že se po 150 letech historie pardubického piva dopsala. Skupina Pivovary Staropramen, která od roku 2019 vlastní majoritní podíl v Pardubickém pivovaru, už totiž přesunula výrobu vybraných značek do Ostravaru. Staropramen v oficiálním vyjádření uvedl, že za problémy stojí koronavirus i válka na Ukrajině.

První Porter se v Pardubicích uvařil 8. dubna 1890.Zdroj: Pivovar Pardubice

Jedinečná kapitola pardubického pivovarnictví

V pivovaru Ostravar se mají nyní pokoušet vařit zkušební várky piva Pernštejn. Speciální tmavou devatenáctku Porter, kterou pivovar vždy považoval za jedinečnou kapitolu pardubického pivovarnictví, a která se v Pardubicích poprvé uvařila 8. dubna 1890, podle sládka v Ostravě neuvaří. „Teoreticky by uvařit šlo, ale bylo by to jiné. Nebyl by to pardubický Porter,“ říká a dodává, že u výroby piva jde o detaily, jako je voda nebo průměr trubek, kterými hořký nápoj teče.

„Pivo je záležitostí srdce,“ říká při pohledu na poslední lahev pardubického tmavého Porteru, kterou má před sebou. „Tuhle lahev nikdy neotevřu, je úplně poslední. Uvidíme, kdo vyschne dříve, jestli já, nebo to pivo,“ dodává pivovarník a opakuje své moudro: „Člověk se u piva musí narodit a zemřít.“