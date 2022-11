„Když v horách prší vodorovně, tak věřte, že lidé rádi uvítají, když se před nimi z mlhy či mraků vyloupne silueta přístřešku. Na přečkání nepohody jsou nenahraditelné,“ poukázal na jejich přínos mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Moderní krkonošské útulny zasazené do přírody národního parku budí emoce. „Na naše původní přístřešky jsme v zásadě žádné ohlasy nedostávali. Ani jsme to nečekali, nebyl důvod. Až spolupráce se studenty a řekněme „revoluční“ tvarosloví útulen si získaly pozornost veřejnosti. Některé jsou opravdu velmi netradiční, a to budí emoce. Někteří lidé reagovali, že takové moderní stavby do hor nepatří, řada jiných naopak oceňuje, že jsme otevřeni novým nápadům a podnětům,“ popsal Drahný.