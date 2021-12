Před 20 lety padělal vysvědčení. Teď se sám omylem prozradil a hrozí mu vězení

Jak si nejsnadněji otevřít živnost, když nemáte potřebné vzdělání? Padělejte vysvědčení. To je rada chytré horákyně, podle níž se nejspíše řídil muž, kterého nyní vyšetřují Orlickoústečtí policisté. Na celé situaci je navíc bizarní i to, že se jedná o přestupek starý 20 let, který by byl v tomto roce promlčen. Kvůli nešťastné chybě se však muž po dvou dekádách sám prozradil a nyní mu hrozí až tři roky vězení.

Falešné maturitní vysvědčení se dá pořídit i za15 tisíc korun. Iluustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Psal se rok 2002, když se muž rozhodl, že začne podnikat a otevře si koncesovanou živnost. Narazil však na překážku, měl jiné vzdělání, než k podnikání potřeboval. Jako nejrychlejší a nejjednodušší se mu zdál být nákup padělku vysvědčení, který ho vyšel na 15 tisíc korun a jednu cestu do Prahy. „Nejspíše netušil, že dokument by i bez podvodu získal po doložení tříleté praxe v oboru,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Falešné maturity prodával na internetu za 14 tisíc Falešný doklad o dosaženém vzdělání muž použil jednou. Před dvacet lety mu to před úřady prošlo. Vysvědčení pak založil do šuplíku. Z něj ho ale omylem vytáhl letos na jaře, když chtěl figurovat jako odpovědný zástupce v nově vznikající společnosti. Podle jeho slov chtěl přinést platný doklad o vzdělání, bohužel pro něj se však spletl a na úřad znovu donesl falzifikát. Kdyby letos na jaře k založení společnosti vzal opravdové vysvědčení, bylo by jeho 20 let staré provinění promlčeno. Jelikož předložil padělek znovu, zodpovídá se z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny Tentokrát ale úřady zakročily. Státní aparát začal důkladně prověřovat doklady a tím vyšlo najevo, že muž na škole uvedené v úřední listině nikdy nestudoval. Tato skutečnost rozjela velký kolotoč. „Při výslechu uvedl, že ho vždy kousalo svědomí. Tvrdí, že jakmile si na tento přešlap vzpomněl, nebylo mu nejlépe. Že mu ale falešné vysvědčení po 20 letech zkomplikuje život, v to by ještě nedávno nevěřil,“ vysvětlila Maturová pohnutky hříšníka. Na internetu si koupil maturitní vysvědčení Kdyby letos na jaře k založení společnosti vzal opravdové vysvědčení, bylo by jeho 20 let staré provinění promlčeno. Jelikož předložil padělek znovu, zodpovídá se z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny za to, že ji přechovával a doložil jako pravou. Pokud soud jeho vinu uzná, hrozí mu až tříleté vězení.