Další obnovy by se měla dočkat i sousedící Larischova vila, která je se Zámečkem historicky spjata. V Pardubicích by tak mělo vzniknout jedinečné, historicky významné místo. Historici chtějí především uchovat vzpomínky na oběti a připomenout významnou roli československých odbojářů a především těch pardubických.

„Do konce tohoto roku, respektive do Vánoc, bude expozice otevřena návštěvníkům od úterý do neděle v odpoledních hodinách, dopoledne budou probíhat edukační programy pro školy a exkurze předem nahlášených skupin,“ uvedl Janák.

Po německé okupaci v roce 1939 se ze Zámečku stal vojenský objekt, ve kterém se usadil prapor záložního policejního pluku Böhmen. Jednotka si v zámecké oboře zřídila cvičnou střelnici, která se za heydrichiády stala popravištěm gestapa. Od 3. června do 9. července 1942 zde bylo popraveno zastřelením celkem 194 lidí. Svaz osvobozených politických vězňů zřídil v roce 1949 v místě popraviště památník. V roce 2015 byl pardubický Zámeček bezplatně převeden na Československou obec legionářskou.

„Areál se po citlivé rekonstrukci včetně výsadby veškeré zeleně zahrnující 58 nových stromů a tři keře v okolí památníku, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení a obnovení písečné valu za pomníkem, vrací více do podoby roku 1942,“ informoval náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Přestavba místa začala loni v dubnu, k zrekonstruovanému památníků přibylo i nové parkoviště a zeleň. Město do areálu investovalo 43,8 milionu korun, výrazně pomohla dotace z Evropské unie a příspěvek ze státního rozpočtu. Pardubice tak zaplatí zhruba 22 milionů korun.

