Celostátní pozornost se obrátila k Pardubické nemocnici. Širokou veřejností otřásly hned dva případy dětí, které ponesou celoživotní následky. Zatímco Adámek po operaci mandlí skončil ve vigilním kómatu, Leontýnka po narození nedostala včas léky a její vývoj se tak výrazně zpomalil.

„Dochází k pošramocení pověsti nemocnice,“ konstatoval tehdy hejtman Martin Netolický. Následně byla odvolána ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

V listopadu se o Pardubicích opět hovořilo po celé republice. Požár v chemičce Explosia, při němž byli zraněni čtyři lidé, měl tragickou tečku. Jeden ze zaměstnanců zemřel.

Negativa i pozitiva

Rok 2019 se však nepsal jenom smutným písmem. Radostná novina v červenci dorazila až z ázerbájdžánského Baku. Kladrubský hřebčín se nečekaně dostal na seznam UNESCO. „Doufáme, že je to jedna ze záruk, že hřebčín zůstane zachován i pro další generace,“ uvedl ředitel hřebčína Jiří Machek.

Dokončilo se také několik důležitých staveb. Řidiči například dostali předčasný dárek k Vánocům v podobě otevřeného sjezdu u pardubického Globusu, který by měl výrazně ulevit dopravě. Plavci si mohou v krajském městě užívat nový bazén.

Celý listopad se v kraji připomínaly události, které by nikdy neměly upadnout v zapomnění – uběhlo třicet let od sametové revoluce, třicet let života ve svobodě.

A to vše dává možnost se s nadějí se obracet k roku následujícímu.