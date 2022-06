„Křižovatka zůstane průjezdná jako dosud, provoz si tu však vyžádá zvýšenou pozornost a ohleduplnost řidičů,“ informovala mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

Řidič bez řidičáku na sebe upozornil parkováním na chodníku

Provoz v tomto úseku bude veden obousměrně jen v polovině vozovky, proto bude doprava před ústím Hlaváčovy ulice i Palackého třídy do křižovatky svedena vždy do jednoho jízdního pruhu, z něhož budou automobily odbočovat vpravo i vlevo.

Omezení potrvají minimálně do 11. července, pak by měla být do konce července, kvůli opravám, zcela uzavřena Hlaváčova ulice.