Například v Chrudimi je od středy uzavřena okružní křižovatka Na Bídě, kterou běžně projíždějí auta ve směru na Pardubice. Práce na opravě plynu si vyžádají čas až do konce října. Kruhákem mohou projet jen autobusy, pro ostatní platí zákaz vjezdu. Hned první den na okružní křižovatce vznikl pořádný zmatek, když auta vjížděla na staveniště, potom se otáčela a někteří zoufalci dokonce jezdili v protisměru.

Chrudimáci na jednu stranu chápou, že se „to musí opravit“, ale zejména obyvatelé blízkého sídliště Leguma namítají, že se kvůli dlouhé objížďce a dopravním zácpám nedostanou včas do práce. Obavy mají i rodiče vozící své děti do školy.

„Z této masivní uzávěry nejsem nadšen, ale plynařům musíme jejich práci umožnit, nic jiného dělat nemůžeme. V tuto chvíli připravujeme novou objízdnou trasu, která by pomohla obyvatelům sídliště Leguma, návštěvníkům městského úřadu a depa,“ uvedl starosta města František Pilný.

Chrudim je od středy totálně ucpaná. Hned ve středu v ulici SNP auto srazilo chodce, včera došlo na obchvatu města k další havárii. Vyšetřování nehod vedlo dopravu ve městě téměř ke kolapsu.

Opravy silnic jsou v plném proudu i ve svitavském okrese. Dělníci pracují u Mikulče, Moravské Třebové, Litomyšle nebo v Poříčí na silnici směrem na Proseč.

Až do konce září bude komplikovaná cesta z Litomyšle do České Třebové. Kvůli opravě silnice je uzavřený průtah Němčicemi a řidiči musí úsek objíždět přes Semanín nebo Kozlov. Objízdná trasa komplikuje taky autobusovou dopravu.

„Potřeboval jsem jet autobusem z Litomyšle na vlak do České Třebové. Nestihl jsem to, autobus už do Litomyšle přijel později a cestou do Třebové nabral další zpoždění,“ řekl Pavel Dvořák z Litomyšle.

Některé linky jsou zpožděné i proto, že je uzavřena silnice v Poříčí, tedy směrem z Proseče. Objížďka má několik kilometrů. „Lidé ze začátku nadávali, měli jsme pár výstřelků, ale zavedl jsem je na místo, kde se silnice opravuje a byl klid. Silnice má být uzavřená do 30. září a firma to prostě musí stihnout, aby v opraveném úseku mohli řidiči jezdit od 1. října. Je mi jedno, jestli tam budou semafory, ale prodloužení uzavírky nepovolím,“ sdělil starosta Poříčí František Bartoš.

Dlouhé kolony se tvoří u Moravské Třebové, kde Ředitelství silnic a dálnic opravuje kruhový objezd na pětatřicítce. V dopravní špičce mívá kolona i několik kilometrů. „Děs. Jeli jsme do Olomouce přes Moravskou Třebovou a riskli jsme to. Uvízli jsme v koloně na půl hodiny,“ řekla Martina Novotná ze Svitav. Kruhový objezd má být podle Ředitelství silnic a dálnic hotový do konce srpna, ale radnice avizuje, že oprava skončí s předstihem, a to už příští týden.

Komplikovaná cesta je i na příjezdu do Svitav. Ve Směru od Litomyšle je uzavřena silnice v Mikulči, takže řidiči musí uzavírku objíždět přes Lačnov. Zvláště složité je pak v dopravní špičce napojení ze Svitav na frekventovanou I/35. Policie tam také už řešila několik drobných nehod.