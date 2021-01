/FOTO/ Na křesle se střídá jeden zdravotník za druhým, přišli si pro první dávku očkování proti covidu-19. Když Nemocnice Pardubického kraje registraci pro přednostní skupinu spustila, hned první den se o dávku přihlásilo přes 600 zaměstnanců nemocnice a další dvě stovky zdravotníků ze záchranné služby.

Rozmrazit, protřepat a vpíchnout do svalu. Stovky lékařů mají očkování již za sebou. | Foto: Nemocnice Pardubického kraje

„Myslím, že všichni už si přejeme návrat do normálního života, takže pro to musíme něco udělat. Očkování už dokázalo vymýtit i jiné choroby a kdyby vakcinace měla pandemii byť jen zmírnit, tak to má určitě smysl,“ vysvětluje vrchní sestra plicního oddělení Pardubické nemocnice Renata Valachová důvod, proč se nechala očkovat.