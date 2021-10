S nožem v ruce ve vlaku okradl školáky. V Chocni vystoupil a klukům zamával

Poklidná cesta do školy vlakem z Kolína do Chocně se ve čtvrtek změnila v nekonečně dlouhé okamžiky strachu ve chvíli, kdy do kupé ke dvěma školákům nastoupil muž s nožem v ruce se slovy, že se jedná o přepadení. A navzdory jeho vtipkování se skutečně jednalo přepadení, chlapci přišli o všechny drahé věci. Nakonec se však muž z lupu neradoval dlouho, policie ho zatkla v navazujícím vlaku do Vysokého Mýta. Jak se ukázalo, šlo o recidivistu.

Loupež. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Vyděšené chlapce ale muž následně s úsměvem na rtech chlácholil tím, že se jednalo o vtip. Stále však v ruce držel nůž a postupně chlapcům diktoval, co mu mají dát. Přišli tak o sluchátka, peníze i prstýnek. Muž poté vystoupil na nádraží v Chocni. „Nejen že měl kluky okrást o věci byť jen v hodnotě stokorun, ale byl tak drzý, že jim po vystoupení z vlaku ještě zamával,“ vysvětlila policejní mluvčí Eva Maturová. Tou dobou se ale informace donesla operačnímu důstojníku, který získal dostatečný popis podezřelého s informací, že muž má namířeno do Vysokého Mýta. „Rozhodovaly minuty. Ihned na nádraží do Vysokého Mýta vyslal kolegy z obvodního oddělení, kteří u průvodčího vlaku zajistili, aby nikdo nevystoupil,“ pokračovala Maturová. V posledním vagónu u toalet poté policisté našli muže, který odpovídal popisu. Visutý most krajině neublíží, tvrdil posudek. Obec souhlasila, dnes toho lituje Přečíst článek › Muž však tvrdil, že měl ve vlaku konflikt s nezletilými a jejich verzi popřel. Policisté jej tak eskortovali do budovy policie, kde měl celý příběh popsat kriminalistům. „Při procesních úkonech vyšly najevo další skutečnosti. Podezřelý odpovídal popisu srpnové loupeže z Vysokomýtska,“ dodala Maturová. Tehdy měl jiného může pod pohrůžkou násilí okrást o 400 korun. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem policisté podali podnět pro vazební stíhání. V případě uznání viny z loupeže by pachateli hrozilo až desetileté vězení.