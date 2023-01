Je to horší než za covidu

„Už to trvá dlouho, co to táhneme za Chrudim. A sestry jsou z toho tak unavené, že přemýšlí, že skončí. I za covidu to bylo lepší. Teď se stává, že nám přijedou i tři záchranky najednou a je tam jen jedna sestra,“ popsala situaci jedna ze zdravotních sester, která si nepřála být jmenována.

„Jsme zklamané z toho, jak nemocnice jedná s lidmi, kteří vždy spolehlivě a ochotně pracovali. Jsme znechucené lidsky,“ řekla další ze sester Pardubické nemocnice.

Vedení nemocnice situaci nyní nechce komentovat. „Vzhledem k probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání nebudeme žádné personální otázky komentovat,“ sdělila mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Deník oslovil i Pardubický kraj jako zřizovatele nemocnice. Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková ani mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták však na otázky prozatím nereagovali.

Většina sester už své výpovědi stáhla. Podle informací Deníku však jedno pracoviště o své požadavky stále usiluje a do pohotovostní služby nenastoupilo.

Podle Iniciativy sester Nemocnic Pardubického kraje jsou výpovědi z ÚPS standardní cestou, kterou na podporu svých požadavků používají lékaři. „Jenže u sester a laborantek sáhlo vedení po dvojím metru i v tomto ohledu. Ohlásilo, že do směnného provozu nepřesune celé týmy, ale jen části. Zbytek by tedy zůstal pouze o základním tarifu,“ uvedla iniciativa.

„Jednu naši kolegyni vedení do ÚPS nevrátilo, i když stáhla výpověď spolu s ostatními. Je obtížné v tom vidět cokoli jiného než individuální šikanu, protože ji tak vedení nechává pouze o základní tarifní mzdě,“ přiblížila iniciativa.

Krize v Chrudimské nemocnici

Problémy v Pardubicích jsou následkem krize v Chrudimi. Kvůli nedostatku lékařů byla 30. června uzavřena lůžková část interního oddělení Chrudimské nemocnice. Interna se měla do provozu vrátit v září, později vedení Nemocnic Pardubického kraje uvedlo, že to bude o podzimních nebo prvních zimních měsících.

„Pardubická nemocnice navýšila lůžkové kapacity a otevřela pro potřeby hospitalizací pacientů z chrudimského okresu dalších dvacet lůžek. Zatím se zdá, že jde o kapacitu dostatečnou. V podzimních měsících, případně na začátku těch zimních bychom chtěli v Chrudimi směřovat k otevření společného lůžkového fondu interních oborů a činnost lůžkové části interny obnovit alespoň v tomto režimu,“ uvedl před časem generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald, který dodal, že cílový stav má být fungující čtyřiadvacetihodinový provoz oddělení včetně lůžkové části a intenzivní péče. Restart interního oddělení podle něj však musí jít v postupných krocích.

To se však prozatím nestalo. Lůžkové oddělení chrudimské interny je stále uzavřené, pacientům jsou k dispozici pouze ambulance, a to do 15:30 hodin. Potom už musí vyhledat lékaře v Pardubicích.