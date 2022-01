„Je to zbytečná stavba, protože ta měla být hotová s otvíráním dálnice D35. Jestli bude dokončená za rok, kdy bude otevřena dálnice k Ostrovu, tak to jsou jen vyhozené peníze, protože po té silnici pak žádný velký provoz nebude,“ uvedl starosta obce Časy Zdeněk Seidl.

Podobný názor má starosta Holic Ondřej Výborný. „Je to silnice, která má pomoci ve směru od Časů. Když se loni na konci roku otevřela dálnice a letos se začne stavět přivaděč, tak je to špatně. Je to pozdě, ale to už teď nikterak neovlivníme,” povzdechl si Výborný.

Vizualizace silnice I/36 na jejíž výstavbu probíhá výběrové řízeníZdroj: ŘSD Pardubického kraje

Dle vedoucí úseku výstavby pardubické správy ŘSD Hany Jarolímové se termín posunul především kvůli délce výběrového řízení. I když byli na začátku plánování optimističtí, konečný termín stavby ovlivnilo mnoho věcí, třeba množící se dotazy zájemců. "Obálky jsme neotevíraly, protože ještě pořád byly nějaké dotazy, někdy jsme museli prodloužit lhůtu pro podání nabídky, aby bylo všechno transparentní a aby měli všichni po zodpovězení dotazů čas se podívat na svoji nabídku a případně ji předělat,” popsala důvody odkladu Jarolímová.

“Radši jsme opatrní a prodloužíme lhůtu třeba o čtrnáct dní, než aby se někdo odvolal, že jsme postupovali špatně. To pak trvá daleko déle,” dodala.

Ovlivní to Horní Ředice a zemědělce

Největší vliv bude mít přeložka mezi Časy a Holicemi na Horní Ředice, kde narovná nebezpečnou zatáčku u kostela. „Jsou tam tři domky a v současné době se jejich obyvatelé nedostanou přes silnici, i když je tam přechod. Je totiž na docela nebezpečném místě. Takže ta přeložka bude mít kladný význam,“ sdělil starosta Horních Ředic Jiří Kosel.

Vizualizace silnice I/36 na jejíž výstavbu probíhá výběrové řízeníZdroj: ŘSD Pardubického kraje

Pro obyvatele obce Dolní Ředice se provoz nezvýší, jenom se zrychlí jejich cesta do Holic. “Má to vliv hlavně na zemědělce, vzniknou nové pozemky a stát musí řešit přístupy k nim. Čekají nás nějaké pozemkové úpravy, vzniknou nové asfaltové cestičky, polní cesty a nová zeleň,“ uvedl starosta Dolních Ředic Michal Kurka.

Holice a Časy, mezi kterými je přivaděč veden, změna moc neovlivní.

Lidé změnu nechápou

Obyvatelé obcí kolem plánované přeložky, ale změnu moc nechápou. Přivaděč totiž nahradí stávající silnici a posune se od ní jen o pár desítek metrů, až asi po kilometru se bude oddalovat od té původní. „Já plánované změně rozumím, silnice se má narovnat a hlavně zatáčka v Horních Ředicích u kostela bude bezpečnější,“ nechal se slyšet Kurka.

Silnice by měla umožnit snazší a bezpečnější propojení Pardubic a Holic s vazbou na silnici I/35 směřující na Brno a Olomouc. Bude sloužit jako přivaděč z dálnice D35 na Holice a dále na Moravu. Silnice I/36 se odpojuje od dálnice D11 poblíž Nového Města a dále vede přes Lázně Bohdaneč do Pardubic. Z Pardubic pokračuje na Sezemice, Holice a Borohrádek. Stávající komunikace neodpovídá současným normám o silnici první třídy a není schopna pojmout stále se zvyšující hustotu dopravy. Stavba o celkové délce 3 440 metrů by měla být zahájena v květnu.