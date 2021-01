Skiareál v Hlinsku je ohraničen výstražnou páskou „Zákaz vstupu – soukromý pozemek“. To ale většina lidí nebere na vědomí. „V sobotu jsme si s dětmi užili spoustu legrace na hlinecké sjezdovce. Poplatek za parkování je stokoruna, což rádi zaplatíme a přispějeme tak alespoň něco na provoz,“ říká maminka dvou předškoláků Jana Horáková z Heřmanoměstecka.

Názor na vládní opatření má podobný, jako velká část rodičů – pokládá ho za nesmyslný. „Do supermarketů lidi pustí, ale na čerstvý vzduch nikoliv? To opravdu nechápu a doufám, že to vláda co nejdřív změní,“ věří.

Sněžná děla jsou v provozu

Sjezdovku v Čenkovicích zaplnili na přelomu roku sáňkaři a děti na bobech. Desítky lidí si užívaly konec roku na sněhu. Sjezdovka v Čenkovicích v Orlických horách přilákala lidi z celého regionu. „U nás žádný sníh není, tak jsme vyrazili do hor, aby si děti zasáňkovaly,“ vysvětluje Pavel Motyčka ze Svitavska. A tak ačkoliv jsou vleky kvůli vládním opatřením zastavené, na svazích bývá i tak rušno.

Sněžná děla dále chrlí technický sníh a radovánkám na sněhu nic nebrání. „Svah je přístupný a necháváme lidi, ať si sáňkují. Sice nám tam dělají velké neplechy, tvoří v kupách sněhu bunkry, ale neřešíme to,“ uvádí Libor Černý, jednatel Ski areálu Čenkovice. Pokud vláda rozhodne, že se mohou lyžařské areály otevřít, v Čenkovicích jsou na start lyžování připravení. Sněhu je na svazích dost. „Můžeme hned pustit vleky,“ dodává Černý.

Svahy jsou pro sáňkaře a bobisty přístupné i v oblíbeném zimním středisku Dolní Morava, kde mohou pěší turisté využít také lanovku Sněžník. Přístupná je každý den i Stezka v oblacích, a to od 10 do 15.30 hodin. Některé restaurace v resortu nabízejí i otevřená výdejní okénka.

To v Jimramově, kam jezdí obvykle na lyže lidé z Poličska, platí zákaz vstupu na svah. Správci areálu žádají, aby lidé v době zasněžování nevstupovali na vyrobený sníh. „Letos je situace mimořádně náročná, vůbec nepřeje počasí, neboť sníh lze vyrábět až od minus čtyř stupňů. Navíc je umělé zasněžování velmi drahé a náročné. Doufáme, že i díky ohleduplnosti lidí se nám podaří připravit svah a jak to bude možné, otevřít areál,“ informuje Petr Chlubna z lyžařského areálu v Jimramově.

Provozovatelé lyžařských areálů v Pardubickém kraji v současné době přicházejí o miliony korun.

Letošní rok je pohromou

Vláda jedná o kompenzacích, ale otázka je, zda budou dostatečné. Umrtvení lyžařské sezony připravuje český lyžařský byznys až o patnáct miliard korun. Celý letošní rok je pro tento byznys pohromou. Loňská zima byla totiž poměrně teplá, navíc během jarní sezony už řádil koronavirus a sjezdovky se zavíraly dříve. „Během roku provozy v horských střediscích zaznamenaly propad tržeb o 40 procent. Letní sezona to nezachránila. Za celý rok 2020 tuzemský lyžařský byznys může na tržbách přijít o zhruba 30 miliard korun,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda. Pro řadu ubytovacích zařízeních v horských oblastech a na ně navázaných provozů může být současná situace skutečně likvidační.

Robert Vokáč: Za úrazy neodpovídáme



Období mezi svátky a závěr roku strávily mnohé rodiny s dětmi sáňkováním a bobováním na sjezdovce v Hlinsku. Neodradil je ani výrazně označený zákaz vstupu na soukromý pozemek, říká Robert Vokáč z místního Ski klubu Hlinsko.



Stovky návštěvníků na svahu na přelomu roku ignorovaly zákaz vstupu. Šlo nějakým způsobem zasáhnout, nebo jste přivřeli oko?

Nejsme policisté, abychom udělovali pokuty a strážili svah ve dne v noci. Pozemek je soukromý, má řádné označení o zákazu vstupu, neneseme tudíž žádnou odpovědnost za případné úrazy nebo krádeže. Na druhou stranu chápu, že lidé chtěli strávit dny volna na čerstvém vzduchu navzdory zbytečnému opatření naší vlády.



Tomu odpovídá i otevření parkoviště, ke kterému jste přistoupili.

Bylo to nutné, protože hrozil dopravní kolaps na příjezdové komunikaci do areálu. K tomuto kroku jsme přistoupili díky výborné a trvalé spolupráci s hlineckými strážníky a vedením radnice. Jiná cesta nebyla.



Když už hovoříme o úrazech a krádežích – stalo se něco závažného?

Pokud vím, ztratily se jedny boby a naštěstí došlo jen k banálním úrazům.



Technický sníh se asi hodně ničí drobnými kamínky, které bobaři a sáňkaři nosí na obuvi. Lyžaři k vám asi i z toho důvodu nejezdí, že?

Viděl jsem jen jednoho snowboardistu, který si svah vyšlapal po svých a sjížděl dolů.



Vláda má jednat o uvolnění režimu ve skiareálech. Je tedy určitá naděje na návrat k normálu. Počítáte s nasazením sněžných děl v nejbližších dnech?

Ano, tento týden má začít mrznout, tak chceme začít od středy do neděle zasněžovat. V tom okamžiku ale skiareál znepřístupníme definitivně a se vší vážností. (ron)