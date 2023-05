/VIDEO, FOTO/ Ukázky zápřeže, uherská pošta, dámy v sedle, velká jezdecká čtverylka třiceti dvou jezdců, voltiž či předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Návštěvníci Dne starokladrubského koně se mají na co těšit. Akce ve znamení čtyřek se koná v sobotu 27. května v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem.

Den starokladrubského koně 2023 se koná v sobotu 27. května. | Foto: NH Kladruby nad Labem

V sobotu se v hřebčíně v Kladrubech nad Labem uskuteční Den starokladrubského koně. Ponese se v duchu významných čtyřek. „Přesně před 444 lety byl kladrubský hřebčín povýšen císařem Rudolfem II. na císařský dvorní hřebčín a letos jsou to právě 4 roky od chvíle, kdy byla Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO," objasnila Kristina Chaloupková z kladrubského hřebčína.

Den starokladrubského koně zahájí v 10 hodin chovatelská ukázka starokladrubských koní. O půl dvanácté přijede císař Karel VI. a jeho manželka Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská ve slavnostním kočáře taženém osmispřežím.

Podívejte se na video z loňského Dne starokladrubského koně. Nadchne vás, co koně, jejich jezdci a vozatajové dokážou.

Zdroj: Jaroslav Černý

Hlavní program na nádvoří kladrubského hřebčína začne ve 13 hodin. Připraveno je 14 vystoupení, do kterých bude zapojeno více jak jedno sto koní a 14 kočárů. Prezentovány budou ukázky zápřeže, uherská pošta, dámy v sedle, velká jezdecká čtverylka třiceti dvou jezdců, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nebudou chybět ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově. Jedinečná bude ukázka velké kočárové čtverylky složená z osmi jednospřeží, čtyř dvojspřeží a dvou čtyřspřeží.

Brány hřebčína se otevřou 9:30 hodin. V doprovodném programu bude zpřístupněna císařská jízdárna s prezentací historického kočáru typu Berlina - Coupé a do 12 hodin bude umožněn návštěvníkům volný vstup do vybraných stájí hřebčína.

Den starokladrubského koně bude po skončení hlavního programu na nádvoří pokračovat v 17:30 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda koncertem Od klasiky do pohádky s loutnou a houslemi aneb skladby z období renesance, španělské tvorby 19. století a písně z českých pohádek i pořadů.

Základní vstupné na Den starokladrubského koně je pro dospělého 350 Kč, děti (6 - 17 let), studenti do 26 let, senioři od 65 let zaplatí 200 Kč, rodinné vstupné činí 800 Kč.