Kompenzační bonus má pomoci živnostníků a malým firmám, aby překlenuly ekonomické následky vládních krizových opatření. Dopad do krajského rozpočtu by se mohl pohybovat kolem 75 milionů. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové tvrdě kritizoval i hejtman Martin Netolický. A přidali se k němu i někteří starostové.

„Návrh se nám samozřejmě nelíbí, dojde k poklesu příjmů města. V našem případě by to mělo být zhruba 20 milionů,“ říká chrudimský starosta František Pilný. Ztráta se podle starosty může vyšplhat až k 90 milionům. Chrudim má roční rozpočet kolem půl miliardy.

„Zatím se v maximální možné míře snažíme škrtat v provozních věcech, nebudou školení, cestovné. Snažíme se vyhýbat škrtům v investicích, ale to se nám asi úplně nepodaří, škrtli jsme třeba novou podlahu v tělocvičně základní školy,“ dodává František Pilný.

Vládní návrh se nelíbí ani starostovi Svitav Davidu Šimkovi. „Nemám nic proti podpoře živnostníkům. Všude slyšíme od vládních činitelů ujišťování, že na peníze samospráv se nesáhne a že mají investovat. Aby zachránily ekonomiku. Protože když se nebude investovat, bude krize,“ podotýká.

Ministerstvo samosprávy neinformovalo

Podle svitavského starosty připravilo ministerstvo financí záměr zákona bez toho, aniž by o tom samosprávy informovalo. „Společně se sliby a ujišťováním se obcím v tichosti sáhne na peníze, protože mají přebytky a musí se pomoci jiným,“ tvrdí Šimek.

David Šimek říká, že ve skutečnosti se o žádné přebytky nejedná. „Vláda úspory obcí eufemisticky nazývá přebytky, jde ale o finance, které si obce odkládají na investice. Jde o hospodaření řádného hospodáře, který o úspory přijde. A proč? Protože řádně hospodaří,“ zlobí se.

Dopad na městskou kasu odhaduje na 14 milionů. „Toto neumím rozdýchat. Město Svitavy se snaží podpořit ekonomiku a ve schváleném rozpočtu jsou naplánovány různé investice. Aktuálně máme nastavený rozpočet tak, že nebude nutné dělat významné škrty. Jen se nám nepodaří naplnit plánované vícepříjmy, které bychom chtěli zapojit do rozpočtu příštího roku,“ uzavírá David Šimek.

Škrtají provozní náklady, sáhnou do investic

Provozní náklady škrtají i na radnici v Moravské Třebové. „Nadále se snažíme pokračovat v rozvoji města a proto jsme nepřistoupili k omezení velkých investičních akcí. Většina škrtů v rozpočtu se týká provozních výdajů. Došlo také k redukci některých plánovaných oprav, nebo jejich přesunu na příští rok,“ potvrzuje starosta Miloš Mička. Dopady do rozpočtu předpokládá kolem devíti milionů, 15 milionů už škrtli zastupitelé.

Šestnáctimilionový propad příjmů očekává radnice v Žamberku. „Pokrátili jsme výnosy ze sdílených daní o 16,7 milionů. Jednalo se o škrty napříč rozpočtem včetně investičních akcí. Nyní hledáme další úspory v provozu, abychom si vytvořili dostatečnou rezervu na neočekávané výdaje či na výpadek dalších příjmů,“ vysvětluje starosta Oldřich Jedlička. Starosta předpokládá, že kompenzační bonus je již zahrnut v predikci rozpočtového určení daní, které město obdrželo od ministerstva.

Bezmála 30 milionů bude muset ušetřit radnice v České Třebové. „Aplikace zákona o kompenzačním bonusu se dotkne rozpočtu výrazně. Vedle provozních výdajů úřadu budou kráceny výdaje na opravy a rekonstrukce školní jídelny Habrmanova, rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení,“ vypočítává starostka Magdaléna Peterková. Město počítá, že takto uspoří zhruba pět milionů. Kompenzační bonus se na propadu rozpočtu bude podílet necelými 15 miliony.

A šetřit musí i v ostatních městech. Litomyšl předpokládá propad 25 milionů, Vysoké Mýto přijde měsíčně o víc jak tři miliony. „Hledáme úspory v oblasti běžných výdajů, zbylou část pokryjeme z úspor vytvořených v minulých letech. Kapitálové výdaje škrtat neplánujeme,“ sdělil starosta František Jiraský.

V Ústí nad Orlicí budou se už připravují i na to, že budou muset sáhnout do investic. „Snižovat výdaje jsme začali již v dubnu, rezervu města jsme pomocí škrtů na výdajové straně rozpočtu navýšili na 21 milionů. Přednostně snižujeme provozní výdaje, a to napříč celým rozpočtem. K dnešnímu dni nám chybí v příjmech více jak 11 milionů a jsme si vědomi toho, že propad příjmů bude narůstat, potvrzuje orlickoústecký starosta Petr Hájek.

Podle poslance za ANO a krajského zastupitele Jaroslava Kytýra by neměly samosprávy zneužívat krizi ke svému zviditelnění. Kritikou nešetří především na adresu hejtmana Netolického. „Pan hejtman a starostové to samozřejmě velmi dobře vědí a svou kritiku a manipulativní argumentaci využívají pouze ke svému zviditelnění a prospěchu. Pokud živnostníci a firmy skončí kvůli ekonomickým problémům, pak obce a kraje mohou zapomenout na daňové odvody, které firmy a podnikatelé svou činností vytváří,“ říká.

Tvrdí, že je za vším odporem samospráv stojí politika. „Krajské volby se nezadržitelně blíží. Nasvědčují tomu plamenné projevy některých krajských politiků. Peníze, které samosprávy nezískají se neztratí, ale poputují stejně tam, kam mají – do obcí a krajů, ale prostřednictvím živnostníků a malých firem,“ ujišťuje poslanec.