Stavba dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto komplikuje život na vesnicích, které jsou i 30 kilometrů daleko. Každý den přes tyto obce po úzkých okreskách míří na stavbu desítky až stovky kamionů. Nákladní auta jezdí například ze skutečského kamenolomu nebo z Budislavi u Proseče, kde pro změnu těží hlínu.

„Tuhle v 5.30 hodin ráno jsem cestou do práce na několikakilometrovém úseku Radim Chroustovice potkala 16 kamionů. Druhý den v tu samou dobu a na té samé trase 8. Navíc jezdí rychle a těch výmolů,“ poznamenala Jitka Vacenovská z jedné vesnice na Lužsku.

„Jezdí jak prasata po silnici, která připomíná tankodrom. Autem to mlátí tak, že to vypadá, že přijdou o kola i korbu. Aby chudáci lidé chodili příkopy, protože je to bez chodníků nebezpečné,“ přidala se na facebookových stránkách Luže Dana Teplá.

Lidé podepisují petici

V Luži mají památkovou zónou, která je známá svými úzkými a klikatými silnicemi, jež těsně míjejí obytné domy. Desítky lidí tam už podepsaly petici. Požadují kontroly přetížených náklaďáků a také instalaci dopravního značení omezujícího rychlost a upravujícího přednost ve zúžených úsecích.

„Všude jen bláto, výmoly a hluk. Náklaďáky navíc úzkými uličkami rozhodně nejezdí padesátkou. Bojím se, kdy se zde stane neštěstí. Ale poté, co vyšel článek v Deníku a byla odvysílaná reportáž v televizi, nápor trochu polevil. Místo centrem Luže teď však jezdí přes Chroustovice, takže se problém jen přesunul jinam,“ řekla starostka Luže Veronika Pešinová.

Naštvaný je i Jaroslav Novotný, starosta sousedních Lozic. „Dělám starostu už 40 let, ale po tom, co se tady děje nyní, toho už mám opravdu plné zuby,“ poznamenal nedávno starosta.

Podle Jana Rýdla z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) není možné se dopravnímu zatížení vyhnout.

Opravy zničených silnic

„Stavbu D35 sice vítáme, ale nyní musíme řešit to, že výstavbou dálnice jsou a budou poškozovány silnice II. a III. třídy. Návozové trasy na stavbu se týkají asi 316 kilometrů silnic a 95 obcí a měst,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

ŘSD alespoň už přislíbilo poslat kraji peníze na opravu kamiony rozbitých silnic. Další prostředky budou požadovat i obce, kterým patří chodníky. Mnohde už jsou jejich obrubníky vyrvány ze základů.