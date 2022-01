Ještě vloni na podzim platilo, že stavba začne v letošním roce. Podle ŘSD nejde o vážné zdržení a vloni avizované datum bylo pouze orientační. „Termíny u připravovaných staveb jsou vždy pouze předpoklady, u kterých průběžně dochází k jejich zpřesňování, a to čím více se stavby blíží k samotné realizaci,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Silničáři odhadují náklady na stavbu 11,7 kilometru dlouhého úseku D35 na 4,34 miliardy korun. Státní zakázku na záchranný archeologický výzkum za 87 milionů korun vyhrálo sdružení firem Eurovia CS a Archaia. Ministerstvo dopravy už zahájilo stavební řízení.

Projeďte se z Janova do Opatovce už nyní ve vizualizaci:

Letos na jaře začne stavba železničního mostu na koridoru Brno – Česká Třebová. Zakázku za 154 milionů korun získal Strabag Rail, smlouva byla podepsaná na začátku ledna. Stavba je záměrně naplánovaná na dobu, kdy je na trati výrazně omezen provoz kvůli modernizaci úseku z Blanska do Brna a dálkové vlaky jezdí přes Havlíčkův Brod. Až se bude stavět dálnice v celé délce úseku Janov – Opatovec, nebude už nutné provoz na trati omezovat.

Trasa dálnice na západní části navazuje na budoucí úsek kolem Litomyšle. I tady probíhají přípravy stavby. „Jednání pokračují podle harmonogramu a bez komplikací,“ podotkl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Z Opatovce má dálnice pokračovat na východ do Starého Města a pak dále do Mohelnice. Kopíruje tedy trasu současné silnice I/35. Vznikne na ní sedm mostů, největším bude most přes silnici I/35 a Mikulečský potok o délce 439 metrů.

Při stavebním řízení dojde i k veřejnému projednání, účastníci řízení se sejdou 22. února ve Svitavách.

Kompletně hotová má být dálnice D35 na Svitavsku v roce 2028. Nová vláda ji zařadila mezi prioritní dopravní stavby České republiky.

Plánovaná trasa úseku D35 Janov - Opatovec.Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR